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СМИ: россиянин управлял судном, подозреваемым в обрыве кабелей в Балтике
СМИ: россиянин управлял судном, подозреваемым в обрыве кабелей в Балтике - 20.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: россиянин управлял судном, подозреваемым в обрыве кабелей в Балтике
Капитаном китайского судна Yi Peng 3, которое проверяется на причастность к обрыву подводных кабелей в Балтийском море, был россиянин, сообщило немецкое издание | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T17:38+0300
2024-11-20T17:38+0300
2024-11-20T17:38+0300
происшествия
россия
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Капитаном китайского судна Yi Peng 3, которое проверяется на причастность к обрыву подводных кабелей в Балтийском море, был россиянин, сообщило немецкое издание Bild."Судно привлекло внимание своим странным маршрутом, два датских военных корабля следовали за ним. Согласно сообщениям в соцсетях, датчане, очевидно, настигли Yi Peng 3 и остановили его", - уточнили в издании. Сообщается, что в расследовании инцидента активное участие принимают Швеция и Финляндия.
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СМИ: россиянин управлял судном, подозреваемым в обрыве кабелей в Балтике
Bild: капитан подозреваемого в обрыве подводных кабелей судна - россиянин
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Капитаном китайского судна Yi Peng 3, которое проверяется на причастность к обрыву подводных кабелей в Балтийском море, был россиянин, сообщило немецкое издание Bild.
"Судно привлекло внимание своим странным маршрутом, два датских военных корабля следовали за ним. Согласно сообщениям в соцсетях, датчане, очевидно, настигли Yi Peng 3 и остановили его", - уточнили в издании.
Сообщается, что в расследовании инцидента активное участие принимают Швеция и Финляндия.
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