https://1prime.ru/20241120/kabel-852959101.html

СМИ: россиянин управлял судном, подозреваемым в обрыве кабелей в Балтике

СМИ: россиянин управлял судном, подозреваемым в обрыве кабелей в Балтике - 20.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: россиянин управлял судном, подозреваемым в обрыве кабелей в Балтике

Капитаном китайского судна Yi Peng 3, которое проверяется на причастность к обрыву подводных кабелей в Балтийском море, был россиянин, сообщило немецкое издание | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T17:38+0300

2024-11-20T17:38+0300

2024-11-20T17:38+0300

происшествия

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84200/36/842003674_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_eb966e55ca60f463a0d77a644e74dff0.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Капитаном китайского судна Yi Peng 3, которое проверяется на причастность к обрыву подводных кабелей в Балтийском море, был россиянин, сообщило немецкое издание Bild."Судно привлекло внимание своим странным маршрутом, два датских военных корабля следовали за ним. Согласно сообщениям в соцсетях, датчане, очевидно, настигли Yi Peng 3 и остановили его", - уточнили в издании. Сообщается, что в расследовании инцидента активное участие принимают Швеция и Финляндия.

https://1prime.ru/20241120/vzryv-852944704.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия