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"Хотят начать третью мировую": на Западе испугались действий Киева - 20.11.2024, ПРАЙМ
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"Хотят начать третью мировую": на Западе испугались действий Киева
"Хотят начать третью мировую": на Западе испугались действий Киева - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Хотят начать третью мировую": на Западе испугались действий Киева
Нанесение ВСУ ударов британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории свидетельствует о стремлении Киева добиться еще большей... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T23:41+0300
2024-11-20T23:41+0300
политика
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украина
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Нанесение ВСУ ударов британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории свидетельствует о стремлении Киева добиться еще большей эскалации, считает американский журналист Джексон Хинкл. Об этом он написал в соцсети X."Украина бомбит Россию британскими ракетами Storm Shadow. Они и правда хотят начать третью мировую войну, пока Трамп не вступил в должность", — отметил он.Хинкл также полагает, что Киев намерен максимально усложнить выигравшему президентскую гонку в США Дональду Трампу путь к реализации цели по достижению мира.В среду агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Киев впервые применил ракеты Storm Shadow для удара вглубь российской территории. В минувшее воскресенье издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
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сша, великобритания, украина, storm shadow, ракеты atacms, ракетные удары
Политика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, Storm Shadow, ракеты ATACMS, ракетные удары
23:41 20.11.2024
 
"Хотят начать третью мировую": на Западе испугались действий Киева

Журналист Хинкл: ударами вглубь России Украина хочет начать третью мировую войну

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Нанесение ВСУ ударов британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь российской территории свидетельствует о стремлении Киева добиться еще большей эскалации, считает американский журналист Джексон Хинкл. Об этом он написал в соцсети X.
"Украина бомбит Россию британскими ракетами Storm Shadow. Они и правда хотят начать третью мировую войну, пока Трамп не вступил в должность", — отметил он.
Хинкл также полагает, что Киев намерен максимально усложнить выигравшему президентскую гонку в США Дональду Трампу путь к реализации цели по достижению мира.
В среду агентство Bloomberg со ссылкой на западного чиновника сообщило, что Киев впервые применил ракеты Storm Shadow для удара вглубь российской территории.
В минувшее воскресенье издание New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации США сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Киевом для ударов по территории РФ ракет ATACMS.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, разрешение бить указанными выше ракетами вглубь российской территории, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории России.
Путин ранее заявлял, что страны Североатлантического альянса дискутируют не просто о возможном использования Украиной западных дальнобойных вооружений, а по сути принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в конфликте, по словам Путина, изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом для нее угроз.
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
На Западе раскрыли, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
16:49
 
ПолитикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАStorm Shadowракеты ATACMSракетные удары
 
 
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