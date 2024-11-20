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Мишустин обозначил меры поддержки киноиндустрии в России - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Мишустин обозначил меры поддержки киноиндустрии в России
Мишустин обозначил меры поддержки киноиндустрии в России - 20.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин обозначил меры поддержки киноиндустрии в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 10 декабря проработать возможность освобождения индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T10:14+0300
2024-11-20T10:22+0300
михаил мишустин
кино
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 10 декабря проработать возможность освобождения индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, от НДС, сообщила пресс-служба кабмина."В рамках поддержки индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, по поручению Михаила Мишустина будет проработан вопрос о целесообразности распространения на них возможности освобождения от уплаты НДС, как это действует для организаций кинематографии", - говорится в сообщении.Мишустин также поручил дополнительно выделять на поддержку производства национальных фильмов по 2,6 миллиарда рублей ежегодно в 2025-2030 годах, сообщается на сайте кабмина."Правительство продолжает создавать условия для развития отрасли киноиндустрии. На поддержку производства национальных фильмов в 2025–2030 годах будет дополнительно выделяться по 2,6 миллиарда рублей ежегодно. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о развитии отечественной кинематографии, состоявшейся 8 октября", - указано в сообщении.Минфин и Минкультуры должны будут предусмотреть выделение этих средств из федерального бюджета, а о результатах нужно будет доложить в правительство до 20 декабря.Поручение дано по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию отечественной кинематографии.
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михаил мишустин, кино, россия, ндс
Михаил Мишустин, кино, РОССИЯ, НДС
10:14 20.11.2024 (обновлено: 10:22 20.11.2024)
 
Мишустин обозначил меры поддержки киноиндустрии в России

Кабмин: Мишустин поручил дополнительно выделять по 2,6 млрд рублей на создание фильмов

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин принял участие в заседании совета глав правительств ШОС
Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в заседании совета глав правительств ШОС
© POOL
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 10 декабря проработать возможность освобождения индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, от НДС, сообщила пресс-служба кабмина.
"В рамках поддержки индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере кинопроизводства, по поручению Михаила Мишустина будет проработан вопрос о целесообразности распространения на них возможности освобождения от уплаты НДС, как это действует для организаций кинематографии", - говорится в сообщении.
Мишустин также поручил дополнительно выделять на поддержку производства национальных фильмов по 2,6 миллиарда рублей ежегодно в 2025-2030 годах, сообщается на сайте кабмина.
"Правительство продолжает создавать условия для развития отрасли киноиндустрии. На поддержку производства национальных фильмов в 2025–2030 годах будет дополнительно выделяться по 2,6 миллиарда рублей ежегодно. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии о развитии отечественной кинематографии, состоявшейся 8 октября", - указано в сообщении.
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Минфин и Минкультуры должны будут предусмотреть выделение этих средств из федерального бюджета, а о результатах нужно будет доложить в правительство до 20 декабря.
Поручение дано по итогам стратегической сессии, посвящённой развитию отечественной кинематографии.
 
Михаил МишустинкиноРОССИЯНДС
 
 
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