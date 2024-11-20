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В ГД внесли законопроект об универсальном QR-коде при безналичной оплате

В ГД внесли законопроект об универсальном QR-коде при безналичной оплате - 20.11.2024, ПРАЙМ

В ГД внесли законопроект об универсальном QR-коде при безналичной оплате

Группа сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, направленный на внедрение универсального платежного кода при оплате в | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T22:53+0300

2024-11-20T22:53+0300

2024-11-20T22:53+0300

экономика

россия

госдума

qr-код

безналичные платежи

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, направленный на внедрение универсального платежного кода при оплате в безналичном порядке товаров (работ, услуг), следует из базы данных нижней палаты парламента. Кредитные организации, а также филиалы иностранных банков при использовании электронных средств платежа будут обязаны предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода только посредством такого кода. Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода будет выступать оператор Национальной системы платежных карт (НСПК). Сроки обеспечения возможности осуществления переводов денежных средств с использованием универсального платежного кода определит совет директоров Банка России. "Использование универсального QR-кода для платежей через СБП, банковские пэй-сервисы, а в дальнейшем и для операций с цифровыми рублями, позволит минимизировать издержки как для торгово-сервисных предприятий, так и для банков", - указывается в пояснительной записке. Удобство клиентского пути при использовании универсального QR-кода и его применимость для коммерческих пэй-сервисов при наличии таких сервисов у банков подтверждена в пилоте, проведенном НСПК с участием 22 банков, включая 7 системно значимых, отмечается там же. "Предлагаемые изменения в законодательство направлены на совершенствование регулирования платежных услуг, развитие конкуренции на платежном рынке и снижение издержек торгово-сервисных предприятий и банков, обеспечение равного доступа к платежной инфраструктуре всех участников рынка", - поясняет в своем Telegram-канале Аксаков. Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования. Отложенный срок установлен с учетом необходимости подготовки операторов по переводу денежных средств, то есть кредитных организаций и филиалов иностранных банков, к соблюдению устанавливаемых требований, объясняет Аксаков.

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россия, госдума, qr-код, безналичные платежи