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Эксперты выяснили, в какое время дня россияне предпочитают пить кофе

Эксперты выяснили, в какое время дня россияне предпочитают пить кофе - 20.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты выяснили, в какое время дня россияне предпочитают пить кофе

Загруженность кофеен в России в обеденное время выше, чем по утрам, говорится в исследовании "Яндекс Карт", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T08:39+0300

2024-11-20T08:39+0300

2024-11-20T08:39+0300

кофе

яндекс

россияне

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Загруженность кофеен в России в обеденное время выше, чем по утрам, говорится в исследовании "Яндекс Карт", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт связал эту тенденцию с ростом популярности ланчей и деловых встреч, так как многие вышли с удаленки в офис. "Яндекс Карты" выяснили, как изменился интерес пользователей к кофейням и другим точкам продажи кофе. "Интерес к кофейням значительно вырос: только за первые девять месяцев 2024 года россияне открывали их карточки в "Яндекс Картах" более 83 миллионов раз - это более чем на 30% чаще, чем за аналогичный период в прошлом году. Чаще кофе интересует пользователей "Карт" не с утра, а днем: по усредненным данным алгоритма оценки загруженности, за последний год по будням кофейни наиболее загружены в 13.00, а по выходным - в 15.00", - рассказали в сервисе. Руководитель направления внешних коммуникаций сети кофеен "Шоколадница" Александра Старкова загруженность заведений днем связала с тем, что за последний год возросло количество гостей, которые вернулись с удаленки в офис. "Соответственно, с одной стороны, стали большей популярностью пользоваться ланчи. С другой – увеличилось число рабочих встреч в обеденное время. Но это вовсе не означает, что утренние посетители "перетекли" на день. Их число никак не изменилось", - подчеркнула она. Старкова добавила, что в "Шоколаднице" трафик "утро-день-вечер" распределяется примерно одинаково – по 30%. "Для сравнения: во втором полугодии 2024 года утренний и дневной трафики составляют 32,6% и 31%, а в тот же период прошлого года – 31,9% и 32%. Такая же ситуация была и в первом полугодии 2024 и 2023 года – 30,9% и 31,2% утром и 30,4% и 32,1% днем соответственно. У нас сохраняется интерес гостей к завтраку, и предложение кофе to go не снижает обороты", - рассказала она. В ДЕКАБРЕ ЗА КОФЕ ЗАХОДЯТ РЕЖЕ, ЧЕМ В АВГУСТЕ По данным "Яндекс Карт", сейчас на карте России отмечены 17,7 тысячи организаций категории "кофейня": от небольших кафе и киосков до крупных сетей. Больше всего кофеен на 10 тысяч человек сосредоточено в Краснодаре (7,67 точек на 10 тысяч человек), Ростове-на-Дону (3,75), Москве (3,56), Санкт-Петербурге (3,36) и Перми (3,2). Согласно данным "Яндекс Карт" за последние два года, пик интереса к кофейням в России приходится на август. "В этом месяце россияне ищут карточки кофеен на 30% чаще, чем в среднем по году. Например, в этом августе пользователи "Карт" открывали карточки таких заведений более 10 миллионов раз", - отметили аналитики. А вот в декабре россияне интересуются кофейнями реже всего. "В последний месяц года пользователи "Карт" интересуются этими организациями 20% реже, чем в среднем по году. Так, в прошлом декабре россияне открывали их карточки менее 5 миллионов раз", - рассказали в сервисе. По данным "Шоколадницы", среди напитков безоговорочным лидером продаж остается капучино (35%), за ним следуют латте (20%) и раф (15%). "Сейчас, в холодную погоду высокий спрос на согревающие пряные сочетания в составе чаев малина-грейпфрут и облепиховый. Причем "нечайный" чай популярнее традиционного", - отметила Старкова.

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кофе, яндекс, россияне