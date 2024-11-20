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Южная Корея заходит на российский рынок легких алкогольных напитков
Южная Корея заходит на российский рынок легких алкогольных напитков - 20.11.2024, ПРАЙМ
Южная Корея заходит на российский рынок легких алкогольных напитков
Южнокорейская сельскохозяйственная корпорация Korea Apples заходит на российский рынок легких алкогольных напитков, первые поставки фруктового вина во... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T04:23+0300
2024-11-20T04:23+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – ПРАЙМ. Южнокорейская сельскохозяйственная корпорация Korea Apples заходит на российский рынок легких алкогольных напитков, первые поставки фруктового вина во Владивосток стартуют 20 ноября, сообщает представительство МИД России во Владивостоке со ссылкой на южнокорейское издание Foodtoday.
"Власти провинции Кёнбук объявили, что сельскохозяйственная корпорация Korea Apples будет первым представителем малого и среднего бизнеса из Республики Корея, который заходит на российский рынок легких алкогольных напитков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первая партия из 50 тысяч бутылок фруктового вина 20 ноября будет отгружена с завода и отправлена во Владивосток.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Владивосток, МИД РФ, МИД
Южная Корея заходит на российский рынок легких алкогольных напитков
Foodtoday: Korea Apples заходит на российский рынок легких алкогольных напитков
ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – ПРАЙМ. Южнокорейская сельскохозяйственная корпорация Korea Apples заходит на российский рынок легких алкогольных напитков, первые поставки фруктового вина во Владивосток стартуют 20 ноября, сообщает представительство МИД России во Владивостоке со ссылкой на южнокорейское издание Foodtoday.
"Власти провинции Кёнбук объявили, что сельскохозяйственная корпорация Korea Apples будет первым представителем малого и среднего бизнеса из Республики Корея, который заходит на российский рынок легких алкогольных напитков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первая партия из 50 тысяч бутылок фруктового вина 20 ноября будет отгружена с завода и отправлена во Владивосток.