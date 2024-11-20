https://1prime.ru/20241120/koreja-852933382.html

Южная Корея заходит на российский рынок легких алкогольных напитков

Южная Корея заходит на российский рынок легких алкогольных напитков - 20.11.2024, ПРАЙМ

Южная Корея заходит на российский рынок легких алкогольных напитков

Южнокорейская сельскохозяйственная корпорация Korea Apples заходит на российский рынок легких алкогольных напитков, первые поставки фруктового вина во... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T04:23+0300

2024-11-20T04:23+0300

2024-11-20T04:23+0300

бизнес

экономика

россия

владивосток

мид рф

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852933382.jpg?1732065806

ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – ПРАЙМ. Южнокорейская сельскохозяйственная корпорация Korea Apples заходит на российский рынок легких алкогольных напитков, первые поставки фруктового вина во Владивосток стартуют 20 ноября, сообщает представительство МИД России во Владивостоке со ссылкой на южнокорейское издание Foodtoday. "Власти провинции Кёнбук объявили, что сельскохозяйственная корпорация Korea Apples будет первым представителем малого и среднего бизнеса из Республики Корея, который заходит на российский рынок легких алкогольных напитков", - говорится в сообщении. Отмечается, что первая партия из 50 тысяч бутылок фруктового вина 20 ноября будет отгружена с завода и отправлена во Владивосток.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владивосток, мид рф, мид