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В Кунцеве благоустроили жилой микрорайон - 20.11.2024, ПРАЙМ
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В Кунцеве благоустроили жилой микрорайон
В Кунцеве благоустроили жилой микрорайон - 20.11.2024, ПРАЙМ
В Кунцеве благоустроили жилой микрорайон
Жилой микрорайон благоустроили в московском Кунцеве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T07:45+0300
2024-11-20T07:45+0300
бизнес
общество
москва
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Жилой микрорайон благоустроили в московском Кунцеве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Завершился второй этап комплексного благоустройства жилого микрорайона Фили-Кунцево в районе Кунцево. Работы, проходившие в два этапа, начались в 2023 году. Сначала в порядок привели территории микрорайона от 1-й Крылатской улицы до дома 22, корпуса 2 на Рублевском шоссе", - говорится в сообщении. Для юных жителей появились площадки для игр с дугообразными качалками, качелями, которые работают по принципу противовеса, а также качелями-гнездами. Кроме того, в районе установили низкие горки, фигурные качалки и игровой комплекс с веревочными элементами.
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192
40
192
40
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40
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
07:45 20.11.2024
 
В Кунцеве благоустроили жилой микрорайон

Жилой микрорайон благоустроили в московском Кунцеве

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Жилой микрорайон благоустроили в московском Кунцеве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Завершился второй этап комплексного благоустройства жилого микрорайона Фили-Кунцево в районе Кунцево. Работы, проходившие в два этапа, начались в 2023 году. Сначала в порядок привели территории микрорайона от 1-й Крылатской улицы до дома 22, корпуса 2 на Рублевском шоссе", - говорится в сообщении.
Для юных жителей появились площадки для игр с дугообразными качалками, качелями, которые работают по принципу противовеса, а также качелями-гнездами. Кроме того, в районе установили низкие горки, фигурные качалки и игровой комплекс с веревочными элементами.
 
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