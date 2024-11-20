https://1prime.ru/20241120/kuntsevo-852935905.html
В Кунцеве благоустроили жилой микрорайон
В Кунцеве благоустроили жилой микрорайон - 20.11.2024, ПРАЙМ
В Кунцеве благоустроили жилой микрорайон
Жилой микрорайон благоустроили в московском Кунцеве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T07:45+0300
2024-11-20T07:45+0300
2024-11-20T07:45+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Жилой микрорайон благоустроили в московском Кунцеве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Завершился второй этап комплексного благоустройства жилого микрорайона Фили-Кунцево в районе Кунцево. Работы, проходившие в два этапа, начались в 2023 году. Сначала в порядок привели территории микрорайона от 1-й Крылатской улицы до дома 22, корпуса 2 на Рублевском шоссе", - говорится в сообщении.
Для юных жителей появились площадки для игр с дугообразными качалками, качелями, которые работают по принципу противовеса, а также качелями-гнездами. Кроме того, в районе установили низкие горки, фигурные качалки и игровой комплекс с веревочными элементами.
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бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
В Кунцеве благоустроили жилой микрорайон
Жилой микрорайон благоустроили в московском Кунцеве
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Жилой микрорайон благоустроили в московском Кунцеве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Завершился второй этап комплексного благоустройства жилого микрорайона Фили-Кунцево в районе Кунцево. Работы, проходившие в два этапа, начались в 2023 году. Сначала в порядок привели территории микрорайона от 1-й Крылатской улицы до дома 22, корпуса 2 на Рублевском шоссе", - говорится в сообщении.
Для юных жителей появились площадки для игр с дугообразными качалками, качелями, которые работают по принципу противовеса, а также качелями-гнездами. Кроме того, в районе установили низкие горки, фигурные качалки и игровой комплекс с веревочными элементами.