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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 ноября
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 ноября - 20.11.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 ноября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 4,8 копейки - до 13,8224 рубля, курс доллара - на 18,44 копейки, до 100,2192 рубля, курс | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T17:45+0300
2024-11-20T17:45+0300
2024-11-20T17:46+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 4,8 копейки - до 13,8224 рубля, курс доллара - на 18,44 копейки, до 100,2192 рубля, курс евро - на 7,52 копейки, до 105,8090 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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USD/RUB - Курс доллара к рублю
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 21 ноября
ЦБ: курс юаня 21 ноября — 13,82 рубля, доллара — 100,22 рубля, евро 105, 81 руб
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 4,8 копейки - до 13,8224 рубля, курс доллара - на 18,44 копейки, до 100,2192 рубля, курс евро - на 7,52 копейки, до 105,8090 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.