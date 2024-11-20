Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" раскрыл даты старта продаж Lada Aura - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241120/lada-852944244.html
"АвтоВАЗ" раскрыл даты старта продаж Lada Aura
"АвтоВАЗ" раскрыл даты старта продаж Lada Aura - 20.11.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" раскрыл даты старта продаж Lada Aura
"АвтоВАЗ" запустит продажи Lada Aura в начале декабря, первые автомобили появятся в дилерских центрах Москвы и Петербурга, рассказал журналистам глава компании... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T12:02+0300
2024-11-20T12:02+0300
lada aura
автоваз
продажи
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852833516_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6270247e69be2a3a35c09c36675e033d.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" запустит продажи Lada Aura в начале декабря, первые автомобили появятся в дилерских центрах Москвы и Петербурга, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов. "Вероятно, примем решение о том, что продажи начнутся отдельно по разным регионам. Первые, конечно, это Москва и Санкт-Петербург. А дальше уже по всей стране. В самом начале декабря "Ауру" уже можно будет посмотреть в дилерских центрах Москвы и Питера", - сказал он, добавив, что первые продажи корпоративным клиентам уже состоялись, а отгрузки по ним находятся на стадии готовности. Серийная сборки Lada Aura началась на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти в сентябре. Официальный представитель компании Сергей Ильинский в июле говорил, что в текущем году планирует впустить до 3 тысяч таких автомобилей. Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Lada Aura будет производиться в том числе в специальной более упрощенной комплектации для служб такси. Базовая модель будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20241120/novostroyki-852942326.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0f/852833516_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eca7f3ba39b1c1193c857b57e9e3e45c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
lada aura, автоваз, продажи
LADA AURA, АвтоВАЗ, продажи
12:02 20.11.2024
 
"АвтоВАЗ" раскрыл даты старта продаж Lada Aura

Соколов: продажи Lada Aura стартуют в начале декабря

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром"
Международная промышленная выставка Иннопром - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" запустит продажи Lada Aura в начале декабря, первые автомобили появятся в дилерских центрах Москвы и Петербурга, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов.
"Вероятно, примем решение о том, что продажи начнутся отдельно по разным регионам. Первые, конечно, это Москва и Санкт-Петербург. А дальше уже по всей стране. В самом начале декабря "Ауру" уже можно будет посмотреть в дилерских центрах Москвы и Питера", - сказал он, добавив, что первые продажи корпоративным клиентам уже состоялись, а отгрузки по ним находятся на стадии готовности.
Серийная сборки Lada Aura началась на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти в сентябре. Официальный представитель компании Сергей Ильинский в июле говорил, что в текущем году планирует впустить до 3 тысяч таких автомобилей.
Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Lada Aura будет производиться в том числе в специальной более упрощенной комплектации для служб такси. Базовая модель будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей.
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
"Циан" отметил рост цен в новостройках даже без льготной ипотеки
11:03
 
LADA AURAАвтоВАЗпродажи
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала