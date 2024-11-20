https://1prime.ru/20241120/lada-852944244.html
"АвтоВАЗ" раскрыл даты старта продаж Lada Aura
"АвтоВАЗ" раскрыл даты старта продаж Lada Aura - 20.11.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" раскрыл даты старта продаж Lada Aura
"АвтоВАЗ" запустит продажи Lada Aura в начале декабря, первые автомобили появятся в дилерских центрах Москвы и Петербурга, рассказал журналистам глава компании... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T12:02+0300
2024-11-20T12:02+0300
2024-11-20T12:02+0300
lada aura
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" запустит продажи Lada Aura в начале декабря, первые автомобили появятся в дилерских центрах Москвы и Петербурга, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов. "Вероятно, примем решение о том, что продажи начнутся отдельно по разным регионам. Первые, конечно, это Москва и Санкт-Петербург. А дальше уже по всей стране. В самом начале декабря "Ауру" уже можно будет посмотреть в дилерских центрах Москвы и Питера", - сказал он, добавив, что первые продажи корпоративным клиентам уже состоялись, а отгрузки по ним находятся на стадии готовности. Серийная сборки Lada Aura началась на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти в сентябре. Официальный представитель компании Сергей Ильинский в июле говорил, что в текущем году планирует впустить до 3 тысяч таких автомобилей. Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Lada Aura будет производиться в том числе в специальной более упрощенной комплектации для служб такси. Базовая модель будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей.
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lada aura, автоваз, продажи
LADA AURA, АвтоВАЗ, продажи
"АвтоВАЗ" раскрыл даты старта продаж Lada Aura
Соколов: продажи Lada Aura стартуют в начале декабря
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" запустит продажи Lada Aura в начале декабря, первые автомобили появятся в дилерских центрах Москвы и Петербурга, рассказал журналистам глава компании Максим Соколов.
"Вероятно, примем решение о том, что продажи начнутся отдельно по разным регионам. Первые, конечно, это Москва и Санкт-Петербург. А дальше уже по всей стране. В самом начале декабря "Ауру" уже можно будет посмотреть в дилерских центрах Москвы и Питера", - сказал он, добавив, что первые продажи корпоративным клиентам уже состоялись, а отгрузки по ним находятся на стадии готовности.
Серийная сборки Lada Aura началась на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти в сентябре. Официальный представитель компании Сергей Ильинский в июле говорил, что в текущем году планирует впустить до 3 тысяч таких автомобилей.
Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач. Lada Aura будет производиться в том числе в специальной более упрощенной комплектации для служб такси. Базовая модель будет стоить 2,6-2,8 миллиона рублей.
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