https://1prime.ru/20241120/liderstvo-852955944.html
Мишустин рассказал о способе упрочить лидерство России в Арктике
Мишустин рассказал о способе упрочить лидерство России в Арктике - 20.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о способе упрочить лидерство России в Арктике
Россия намерена активнее расширять ледокольный флот для круглогодичной навигации, это должно упрочить лидерство РФ в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:11+0300
2024-11-20T16:11+0300
2024-11-20T16:11+0300
россия
арктика
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/82593/93/825939386_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_5f59dcd6afde44358fabdae5703c6751.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия намерена активнее расширять ледокольный флот для круглогодичной навигации, это должно упрочить лидерство РФ в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Для надежного обеспечения круглогодичной навигации станем активнее расширять ледокольный флот, в том числе атомный, а также строить вспомогательные и аварийно-спасательные суда. Комплекс всех мер позволит упрочить наше лидерство в Арктике", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
https://1prime.ru/20241120/sevmorput-852955805.html
арктика
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82593/93/825939386_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c2cdb8770a9264890fd99d81d4f11639.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, михаил мишустин
РОССИЯ, АРКТИКА, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о способе упрочить лидерство России в Арктике
Мишустин: РФ намерена активнее расширять ледокольный флот для круглогодичной навигации
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия намерена активнее расширять ледокольный флот для круглогодичной навигации, это должно упрочить лидерство РФ в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для надежного обеспечения круглогодичной навигации станем активнее расширять ледокольный флот, в том числе атомный, а также строить вспомогательные и аварийно-спасательные суда. Комплекс всех мер позволит упрочить наше лидерство в Арктике", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
Мишустин оценил рост грузопотока по Северному морскому пути