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Мишустин рассказал о способе упрочить лидерство России в Арктике

Мишустин рассказал о способе упрочить лидерство России в Арктике - 20.11.2024, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о способе упрочить лидерство России в Арктике

Россия намерена активнее расширять ледокольный флот для круглогодичной навигации, это должно упрочить лидерство РФ в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T16:11+0300

2024-11-20T16:11+0300

2024-11-20T16:11+0300

россия

арктика

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия намерена активнее расширять ледокольный флот для круглогодичной навигации, это должно упрочить лидерство РФ в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Для надежного обеспечения круглогодичной навигации станем активнее расширять ледокольный флот, в том числе атомный, а также строить вспомогательные и аварийно-спасательные суда. Комплекс всех мер позволит упрочить наше лидерство в Арктике", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".

https://1prime.ru/20241120/sevmorput-852955805.html

арктика

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россия, арктика, михаил мишустин