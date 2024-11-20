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Мишустин рассказал о способе упрочить лидерство России в Арктике - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Мишустин рассказал о способе упрочить лидерство России в Арктике
Мишустин рассказал о способе упрочить лидерство России в Арктике - 20.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о способе упрочить лидерство России в Арктике
Россия намерена активнее расширять ледокольный флот для круглогодичной навигации, это должно упрочить лидерство РФ в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:11+0300
2024-11-20T16:11+0300
россия
арктика
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия намерена активнее расширять ледокольный флот для круглогодичной навигации, это должно упрочить лидерство РФ в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Для надежного обеспечения круглогодичной навигации станем активнее расширять ледокольный флот, в том числе атомный, а также строить вспомогательные и аварийно-спасательные суда. Комплекс всех мер позволит упрочить наше лидерство в Арктике", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
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россия, арктика, михаил мишустин
РОССИЯ, АРКТИКА, Михаил Мишустин
16:11 20.11.2024
 
Мишустин рассказал о способе упрочить лидерство России в Арктике

Мишустин: РФ намерена активнее расширять ледокольный флот для круглогодичной навигации

© Фото : NASA Goddard Space Flight Center!Таяние льда в Арктике. 12 июля 2011
!Таяние льда в Арктике. 12 июля 2011 - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© Фото : NASA Goddard Space Flight Center
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия намерена активнее расширять ледокольный флот для круглогодичной навигации, это должно упрочить лидерство РФ в Арктике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Для надежного обеспечения круглогодичной навигации станем активнее расширять ледокольный флот, в том числе атомный, а также строить вспомогательные и аварийно-спасательные суда. Комплекс всех мер позволит упрочить наше лидерство в Арктике", - сказал Мишустин на пленарном заседании XVIII Международного форума "Транспорт России".
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
Мишустин оценил рост грузопотока по Северному морскому пути
16:09
 
РОССИЯАРКТИКАМихаил Мишустин
 
 
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