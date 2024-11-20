https://1prime.ru/20241120/magistral-852941713.html

Названа дата запуска первой в России ВСМ Москва-Петербург

Названа дата запуска первой в России ВСМ Москва-Петербург - 20.11.2024, ПРАЙМ

Названа дата запуска первой в России ВСМ Москва-Петербург

Ввод в эксплуатацию первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург намечен на 1 апреля 2028 года, указано в... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T10:55+0300

2024-11-20T10:55+0300

2024-11-20T10:55+0300

всм москва — санкт-петербург

россия

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Ввод в эксплуатацию первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург намечен на 1 апреля 2028 года, указано в информации на сайте концессионера трассы "ВСМ Две столицы". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Официально сообщалось, что дорога будет полностью запущена в 2028 году, но без конкретных дат. Время в пути составит 2 часа 15 минут. "Москва - Санкт-Петербург… Высокоскоростная железнодорожная магистраль… 1 апреля 2028 года ввод в эксплуатацию", - значится на сайте. Там же внизу указана информация: "2024. ООО "ВСМ Две Столицы". Все права защищены". РЖД строят выходы ВСМ из Москвы, остальной участок трассы - от станции Крюково (Алабушево) в Зеленограде до станции Санкт-Петербург-Главный – концессионер. Последним выступает ООО " ВСМ Две столицы", учредителем которого является АО "УК ВСМ Две столицы", созданное правительством Москвы и ЗАО "Лидер". Объем инвестиций в проект по строительству ВСМ Москва - Санкт-Петербург, включая покупку поездов, составляет 2 триллиона 166 миллиардов рублей. Протяжённость магистрали составит 679 километров, в том числе 636 километров в рамках концессионного соглашения. В целом в России планируется создание целой сети ВСМ.

https://1prime.ru/20241120/putin-852939824.html

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всм москва — санкт-петербург, россия