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Сливочное масло в России c подорожало за неделю на 1,4 процента

Сливочное масло в России c подорожало за неделю на 1,4 процента - 20.11.2024, ПРАЙМ

Сливочное масло в России c подорожало за неделю на 1,4 процента

Сливочное масло в России c 12 по 18 ноября подорожало на 1,4%, следует из данных Росстата. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T19:02+0300

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2024-11-20T19:02+0300

экономика

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цены на продукты в россии

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Сливочное масло в России c 12 по 18 ноября подорожало на 1,4%, следует из данных Росстата. С начала года рост цен на сливочное масло превысил 30%. Согласно данным ведомства, плодоовощная продукция за период с 12 по 18 ноября подорожала на 4,1%, в том числе огурцы - на 11,3%, помидоры - на 6%, капуста белокочанная - на 4,7%, лук репчатый - на 4,4%, картофель и столовая свекла - на 3,8% и 1,6% соответственно. "За период с 12 по 18 ноября 2024 года цены изменились: на масло сливочное +1,4%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +1,3%, масло подсолнечное +1,2%, рыбу мороженую +1,1%, молоко пастеризованное, сметану и яйца куриные +0,9%, молоко стерилизованное +0,8%, творог +0,6%, колбасы вареные +0,5%, говядину, сосиски, сардельки, смеси сухие молочные для детского питания, хлеб пшеничный и макаронные изделия +0,4%, колбасы полукопченые и варено-копченые, вермишель и печенье +0,3%, мясо кур, хлеб ржаной, рис, пшено и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) +0,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания и чай черный +0,1%", - отмечается в материалах Росстата. Гречневая крупа, мясные консервы и овощные для детского питания подешевели - на 0,2%.

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