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Матвиенко предложила принять в СНГ допмеры для защиты от контрафакта

Матвиенко предложила принять в СНГ допмеры для защиты от контрафакта - 20.11.2024, ПРАЙМ

Матвиенко предложила принять в СНГ допмеры для защиты от контрафакта

Председатель совета МПА СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила принять в СНГ дополнительные меры для защиты рынка от контрафактной... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T20:58+0300

2024-11-20T20:58+0300

2024-11-20T20:58+0300

экономика

россия

снг

валентина матвиенко

контрафакт

противодействие контрафакту

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - ПРАЙМ. Председатель совета МПА СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила принять в СНГ дополнительные меры для защиты рынка от контрафактной продукции, чтобы поддержать местных производителей одежды. "Что касается защиты рынков, я считаю, что рынки надо защищать от контрафакта, от незаконного ввоза, от недобросовестной конкуренции, когда без таможенных пошлин, темными путями завозится - конечно, в таких условиях трудно конкурировать бизнесу, который работает прозрачно. Теневой бизнес, конечно, наносит вред. В России сейчас многое делается (для борьбы с этим - ред.), но пока мы сделали не всё. Я думаю, мы с коллегами это пообсуждаем. Но это время возможностей упустить нельзя", - сказала Матвиенко на встрече с представителями отрасли легкой промышленности и модной индустрии стран СНГ в рамках III Международного форума "Содружество моды". "Сейчас пришло время возможностей для вас всех. Когда иностранные бренды ушли, когда мы уже набрали обороты, и не надо их сбавлять. Я уверена, что через определенное время наша национальная одежда будет приоритетной для наших граждан. Потому что она конкурентоспособна и по качеству материалов, и по дизайну, и по формам и так далее", - добавила она. Международный форум "Содружество моды" объединил на одной площадке представителей промышленных предприятий и модного бизнеса, парламентов, профильных министерств и ведомств, профессиональных ассоциаций, образовательных учреждений из регионов России, а также Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Анголы и других стран. Организаторами "Содружество моды" выступают Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ и Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, министерства культуры РФ, министерства экономического развития РФ, Российского экспортного центра, СОЮЗЛЕГПРОМа и РСКО.

https://1prime.ru/20241120/matvienko-852965258.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, снг, валентина матвиенко, контрафакт, противодействие контрафакту