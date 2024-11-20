Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МЭР рассказали, что вносит основной вклад в динамику инфляции в России - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241120/minekonomrazvitiya-852962764.html
В МЭР рассказали, что вносит основной вклад в динамику инфляции в России
В МЭР рассказали, что вносит основной вклад в динамику инфляции в России - 20.11.2024, ПРАЙМ
В МЭР рассказали, что вносит основной вклад в динамику инфляции в России
Основной вклад в динамику инфляции в России вносят продовольственные товары, прежде всего, плодоовощная, а также молочная продукция, готовится ряд мер по... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T19:14+0300
2024-11-20T19:14+0300
экономика
россия
инфляция в россии
продукты
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_0:254:2741:1796_1920x0_80_0_0_e89518b8eee2ba523dc628ee0e085872.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основной вклад в динамику инфляции в России вносят продовольственные товары, прежде всего, плодоовощная, а также молочная продукция, готовится ряд мер по насыщению рынка, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития. По данным Росстата, за период с 12 по 18 ноября инфляция в России составила 0,37%. "Основной вклад в динамику инфляции вносят продовольственные товары, прежде всего, плодоовощная (причиной роста цен стали ограничения предложения из-за майских заморозков), а также молочная продукция", - говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что для сдерживания роста цен на продукты в 2024 году были приняты комплексные меры таможенно-тарифного регулирования для насыщения рынка. "Введены временные льготы в виде обнуления импортных пошлин на ограниченное количество говядины, мяса птицы, яиц, томатов. Действует запрет на экспорт риса, обсуждается его продление на первую половину 2025 года", - пояснили там. "Расширен импорт сливочного масла за счет новых поставщиков, в ближайшее время с партнерами по Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) будет согласовано предоставление льготы на его беспошлинный ввоз. На площадке правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассматривается вопрос о введении льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок", - указали в Минэкономразвития.
https://1prime.ru/20241120/maslo-852961981.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_b1b93f95751c6cda136df1a371ecf68f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, инфляция в россии, продукты
Экономика, РОССИЯ, инфляция в России, продукты
19:14 20.11.2024
 
В МЭР рассказали, что вносит основной вклад в динамику инфляции в России

Минэкономразвития: основной вклад в динамику инфляции в России вносят продукты

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основной вклад в динамику инфляции в России вносят продовольственные товары, прежде всего, плодоовощная, а также молочная продукция, готовится ряд мер по насыщению рынка, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития.
По данным Росстата, за период с 12 по 18 ноября инфляция в России составила 0,37%.
"Основной вклад в динамику инфляции вносят продовольственные товары, прежде всего, плодоовощная (причиной роста цен стали ограничения предложения из-за майских заморозков), а также молочная продукция", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что для сдерживания роста цен на продукты в 2024 году были приняты комплексные меры таможенно-тарифного регулирования для насыщения рынка. "Введены временные льготы в виде обнуления импортных пошлин на ограниченное количество говядины, мяса птицы, яиц, томатов. Действует запрет на экспорт риса, обсуждается его продление на первую половину 2025 года", - пояснили там.
"Расширен импорт сливочного масла за счет новых поставщиков, в ближайшее время с партнерами по Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) будет согласовано предоставление льготы на его беспошлинный ввоз. На площадке правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассматривается вопрос о введении льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок", - указали в Минэкономразвития.
#Выработка сливочного масла - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
Сливочное масло в России c подорожало за неделю на 1,4 процента
19:02
 
ЭкономикаРОССИЯинфляция в Россиипродукты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала