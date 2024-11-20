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В МЭР рассказали, что вносит основной вклад в динамику инфляции в России
В МЭР рассказали, что вносит основной вклад в динамику инфляции в России - 20.11.2024, ПРАЙМ
В МЭР рассказали, что вносит основной вклад в динамику инфляции в России
Основной вклад в динамику инфляции в России вносят продовольственные товары, прежде всего, плодоовощная, а также молочная продукция, готовится ряд мер по... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T19:14+0300
2024-11-20T19:14+0300
2024-11-20T19:14+0300
экономика
россия
инфляция в россии
продукты
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основной вклад в динамику инфляции в России вносят продовольственные товары, прежде всего, плодоовощная, а также молочная продукция, готовится ряд мер по насыщению рынка, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития. По данным Росстата, за период с 12 по 18 ноября инфляция в России составила 0,37%. "Основной вклад в динамику инфляции вносят продовольственные товары, прежде всего, плодоовощная (причиной роста цен стали ограничения предложения из-за майских заморозков), а также молочная продукция", - говорится в сообщении. В министерстве напомнили, что для сдерживания роста цен на продукты в 2024 году были приняты комплексные меры таможенно-тарифного регулирования для насыщения рынка. "Введены временные льготы в виде обнуления импортных пошлин на ограниченное количество говядины, мяса птицы, яиц, томатов. Действует запрет на экспорт риса, обсуждается его продление на первую половину 2025 года", - пояснили там. "Расширен импорт сливочного масла за счет новых поставщиков, в ближайшее время с партнерами по Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) будет согласовано предоставление льготы на его беспошлинный ввоз. На площадке правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассматривается вопрос о введении льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок", - указали в Минэкономразвития.
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россия, инфляция в россии, продукты
Экономика, РОССИЯ, инфляция в России, продукты
В МЭР рассказали, что вносит основной вклад в динамику инфляции в России
Минэкономразвития: основной вклад в динамику инфляции в России вносят продукты
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Основной вклад в динамику инфляции в России вносят продовольственные товары, прежде всего, плодоовощная, а также молочная продукция, готовится ряд мер по насыщению рынка, сообщила в среду пресс-служба Минэкономразвития.
По данным Росстата, за период с 12 по 18 ноября инфляция в России составила 0,37%.
"Основной вклад в динамику инфляции вносят продовольственные товары, прежде всего, плодоовощная (причиной роста цен стали ограничения предложения из-за майских заморозков), а также молочная продукция", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что для сдерживания роста цен на продукты в 2024 году были приняты комплексные меры таможенно-тарифного регулирования для насыщения рынка. "Введены временные льготы в виде обнуления импортных пошлин на ограниченное количество говядины, мяса птицы, яиц, томатов. Действует запрет на экспорт риса, обсуждается его продление на первую половину 2025 года", - пояснили там.
"Расширен импорт сливочного масла за счет новых поставщиков, в ближайшее время с партнерами по Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) будет согласовано предоставление льготы на его беспошлинный ввоз. На площадке правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассматривается вопрос о введении льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок", - указали в Минэкономразвития.
Сливочное масло в России c подорожало за неделю на 1,4 процента