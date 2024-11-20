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Минпромторг опроверг информацию, что моторные масла окажутся "вне закона" - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Минпромторг опроверг информацию, что моторные масла окажутся "вне закона"
Минпромторг опроверг информацию, что моторные масла окажутся "вне закона" - 20.11.2024, ПРАЙМ
Минпромторг опроверг информацию, что моторные масла окажутся "вне закона"
Минпромторг РФ сообщил, что информация о том, что 80% моторных масел в России может оказаться "вне закона", не соответствует действительности. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T21:45+0300
2024-11-20T21:45+0300
экономика
россия
минпромторг
масло
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ сообщил, что информация о том, что 80% моторных масел в России может оказаться "вне закона", не соответствует действительности. Ранее газета "Известия" сообщила, что около 80% моторных масел в РФ с 2025 года может оказаться "вне закона". В следующем году у отечественных производителей истекают сроки последних трехлетних сертификатов, выданных зарубежными лабораториями. "Утверждение, что 80% моторных масел в России может оказаться "вне закона", не соответствует действительности. В материалах СМИ речь идет не о сертификатах, а об одобрениях автопроизводителей ОЕМ. Одобрение ОЕМ выдается со стороны автопроизводителя и подтверждает, что состав масла и пакет присадок автопроизводителю известен", - пояснили в Минпромторге. В ведомстве добавили, что одобрения автопроизводителей ОЕМ не являются обязательными для выпуска и продажи масла на внутреннем рынке России. Такое одобрение является исключительно маркетинговым ходом, которое не гарантирует качество масла и не влияет на процесс изготовления и выпуска в продажу масла. "Обязательными на территории Российской Федерации являются требования к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям, указные в ТР ТС 030/2012, ГОСТ 17479.1 ("Масла моторные") и ГОСТ 17479.2 ("Масла трансмиссионные"). Кроме того, производители смазочных материалов выпускают продукцию в соответствии со стандартом организации, который учитывает основные физико-химические показатели, на основе которых и определяется качество продукта", - заключили в министерстве.
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россия, минпромторг, масло
Экономика, РОССИЯ, Минпромторг, масло
21:45 20.11.2024
 
Минпромторг опроверг информацию, что моторные масла окажутся "вне закона"

Минпромторг: информация, что 80% моторных масел будут "вне закона", недостоверна

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВывеска Министерства промышленности и торговли РФ
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ сообщил, что информация о том, что 80% моторных масел в России может оказаться "вне закона", не соответствует действительности.
Ранее газета "Известия" сообщила, что около 80% моторных масел в РФ с 2025 года может оказаться "вне закона". В следующем году у отечественных производителей истекают сроки последних трехлетних сертификатов, выданных зарубежными лабораториями.
"Утверждение, что 80% моторных масел в России может оказаться "вне закона", не соответствует действительности. В материалах СМИ речь идет не о сертификатах, а об одобрениях автопроизводителей ОЕМ. Одобрение ОЕМ выдается со стороны автопроизводителя и подтверждает, что состав масла и пакет присадок автопроизводителю известен", - пояснили в Минпромторге.
В ведомстве добавили, что одобрения автопроизводителей ОЕМ не являются обязательными для выпуска и продажи масла на внутреннем рынке России. Такое одобрение является исключительно маркетинговым ходом, которое не гарантирует качество масла и не влияет на процесс изготовления и выпуска в продажу масла.
"Обязательными на территории Российской Федерации являются требования к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям, указные в ТР ТС 030/2012, ГОСТ 17479.1 ("Масла моторные") и ГОСТ 17479.2 ("Масла трансмиссионные"). Кроме того, производители смазочных материалов выпускают продукцию в соответствии со стандартом организации, который учитывает основные физико-химические показатели, на основе которых и определяется качество продукта", - заключили в министерстве.
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