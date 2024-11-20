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Во Франции назвали госпереворотом решение США по противопехотным минам ВСУ - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Во Франции назвали госпереворотом решение США по противопехотным минам ВСУ
Во Франции назвали госпереворотом решение США по противопехотным минам ВСУ - 20.11.2024, ПРАЙМ
Во Франции назвали госпереворотом решение США по противопехотным минам ВСУ
Разрешение Вашингтона на поставку Украине противопехотных мин можно считать государственным переворотом. Таким мнением в социальной сети Х поделился лидер... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T14:27+0300
2024-11-20T14:27+0300
политика
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Разрешение Вашингтона на поставку Украине противопехотных мин можно считать государственным переворотом. Таким мнением в социальной сети Х поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.По словам политика, за принятием такого решения стоит бесконтрольное глубинное правительство, о действиях которого нынешний президент США Джо Байден даже не в курсе."Это государственный переворот ястребов! Они поставили на карту все до прихода (Дональда) Трампа и его команды", - отметил Филиппо.Российская сторона ранее отмечала, что подобное решение, принятое уходящей администрацией США, угрожает урегулированию конфликта в Украине и прямо втягивает страны НАТО в конфликт.
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Политика, США, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ
14:27 20.11.2024
 
Во Франции назвали госпереворотом решение США по противопехотным минам ВСУ

Политик Филиппо назвал госпереворотом решение США по противопехотным минам ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРасчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр"
Расчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск Центр - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Разрешение Вашингтона на поставку Украине противопехотных мин можно считать государственным переворотом. Таким мнением в социальной сети Х поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
По словам политика, за принятием такого решения стоит бесконтрольное глубинное правительство, о действиях которого нынешний президент США Джо Байден даже не в курсе.
"Это государственный переворот ястребов! Они поставили на карту все до прихода (Дональда) Трампа и его команды", - отметил Филиппо.
Российская сторона ранее отмечала, что подобное решение, принятое уходящей администрацией США, угрожает урегулированию конфликта в Украине и прямо втягивает страны НАТО в конфликт.
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