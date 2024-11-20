https://1prime.ru/20241120/miny-852951400.html

Во Франции назвали госпереворотом решение США по противопехотным минам ВСУ

Во Франции назвали госпереворотом решение США по противопехотным минам ВСУ - 20.11.2024, ПРАЙМ

Во Франции назвали госпереворотом решение США по противопехотным минам ВСУ

Разрешение Вашингтона на поставку Украине противопехотных мин можно считать государственным переворотом. Таким мнением в социальной сети Х поделился лидер... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T14:27+0300

2024-11-20T14:27+0300

2024-11-20T14:27+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Разрешение Вашингтона на поставку Украине противопехотных мин можно считать государственным переворотом. Таким мнением в социальной сети Х поделился лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.По словам политика, за принятием такого решения стоит бесконтрольное глубинное правительство, о действиях которого нынешний президент США Джо Байден даже не в курсе."Это государственный переворот ястребов! Они поставили на карту все до прихода (Дональда) Трампа и его команды", - отметил Филиппо.Российская сторона ранее отмечала, что подобное решение, принятое уходящей администрацией США, угрожает урегулированию конфликта в Украине и прямо втягивает страны НАТО в конфликт.

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сша, украина, франция