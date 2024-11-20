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Мишустин примет участие в форуме "Транспорт России"

Мишустин примет участие в форуме "Транспорт России" - 20.11.2024, ПРАЙМ

Мишустин примет участие в форуме "Транспорт России"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду примет участие в международном форуме "Транспорт России", сообщили в российском кабмине. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T00:46+0300

2024-11-20T00:46+0300

2024-11-20T00:46+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду примет участие в международном форуме "Транспорт России", сообщили в российском кабмине. "Двадцатого ноября Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании "Эффективная транспортная система. Ключевые элементы" XVIII Международного форума "Транспорт России". Также Председатель Правительства вручит государственные награды и премии правительства в области транспортной науки и техники имени В.Н.Образцова", - сообщили в пресс-службе правительства РФ. Форум "Транспорт России" является ключевым событием "Транспортной недели". Он проводится ежегодно на протяжении 17 лет. Организатором выступает министерство транспорта РФ. Основной задачей мероприятия является поиск решений, обеспечивающих связанность экономики страны и её территорий, способствующих укреплению позиций России в мировой экономике.

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