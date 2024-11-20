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Мишустин примет участие в форуме "Транспорт России" - 20.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин примет участие в форуме "Транспорт России"
Мишустин примет участие в форуме "Транспорт России" - 20.11.2024, ПРАЙМ
Мишустин примет участие в форуме "Транспорт России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду примет участие в международном форуме "Транспорт России", сообщили в российском кабмине. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T00:46+0300
2024-11-20T00:46+0300
бизнес
экономика
россия
рф
москва
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду примет участие в международном форуме "Транспорт России", сообщили в российском кабмине. "Двадцатого ноября Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании "Эффективная транспортная система. Ключевые элементы" XVIII Международного форума "Транспорт России". Также Председатель Правительства вручит государственные награды и премии правительства в области транспортной науки и техники имени В.Н.Образцова", - сообщили в пресс-службе правительства РФ. Форум "Транспорт России" является ключевым событием "Транспортной недели". Он проводится ежегодно на протяжении 17 лет. Организатором выступает министерство транспорта РФ. Основной задачей мероприятия является поиск решений, обеспечивающих связанность экономики страны и её территорий, способствующих укреплению позиций России в мировой экономике.
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бизнес, россия, рф, москва, михаил мишустин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Михаил Мишустин
00:46 20.11.2024
 
Мишустин примет участие в форуме "Транспорт России"

Мишустин примет участие в международном форуме "Транспорт России"

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду примет участие в международном форуме "Транспорт России", сообщили в российском кабмине.
"Двадцатого ноября Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании "Эффективная транспортная система. Ключевые элементы" XVIII Международного форума "Транспорт России". Также Председатель Правительства вручит государственные награды и премии правительства в области транспортной науки и техники имени В.Н.Образцова", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Форум "Транспорт России" является ключевым событием "Транспортной недели". Он проводится ежегодно на протяжении 17 лет. Организатором выступает министерство транспорта РФ. Основной задачей мероприятия является поиск решений, обеспечивающих связанность экономики страны и её территорий, способствующих укреплению позиций России в мировой экономике.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФМОСКВАМихаил Мишустин
 
 
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