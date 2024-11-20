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Российская индустрия моды значительно нарастила экспорт с 2019 года - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Российская индустрия моды значительно нарастила экспорт с 2019 года
Российская индустрия моды значительно нарастила экспорт с 2019 года - 20.11.2024, ПРАЙМ
Российская индустрия моды значительно нарастила экспорт с 2019 года
Объем экспорта российской модной продукции вырос с 56 миллиардов рублей в 2019 году до 69,5 миллиарда рублей по итогам прошлого года, и активное освоение новых... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:03+0300
2024-11-20T16:03+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – ПРАЙМ. Объем экспорта российской модной продукции вырос с 56 миллиардов рублей в 2019 году до 69,5 миллиарда рублей по итогам прошлого года, и активное освоение новых рынков сбыта и партнерств продолжается, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. "Индустрия моды, безусловно, имеет все шансы войти в топ-3 динамично развивающихся креативных индустрий в нашей стране. Согласно исследованию, объем экспорта российской модной продукции вырос с 56 миллиардов рублей в 2019 году до 69,5 миллиарда рублей в 2023 году. Мы фиксируем порядка 100 модных российских брендов, у которых уже выручка свыше 1 миллиарда рублей, а это значит, что эти компании имеют все шансы выхода на внешние рынки", - сказала Чупшева на III Международном форуме "Содружество моды", где поделилась ключевыми аспектами трансформации российской модной индустрии на международном рынке. Она отметила, что российская отрасль моды может значительно усилить экспортный потенциал отечественных брендов. "На данный момент рост внутреннего производства в основном ориентирован на удовлетворение запросов российского рынка, однако мы наблюдаем активное освоение новых рынков сбыта и партнерств", - сказала глава АСИ. По ее словам, рынок стран СНГ является одним из ключевых для экспорта, доля которого превышает 80%. Она отметила, что агентство открыто к взаимодействию для создания новых производственных цепочек и выстраивания партнерских отношений. По данным АСИ, первое полномасштабное исследование развития креативных индустрий в Российской Федерации АСИ проводит совместно с Высшей школой экономики, Росстатом и компанией Reksoft Consulting. Согласно результатам опросов представителей индустрии, проведенных в рамках исследования, специалисты пришли к выводу, что меры господдержки в этих областях помогут ускорить процесс выхода российских модных компаний на иностранные рынки.
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мода, россия, аси
Мода, РОССИЯ, АСИ
16:03 20.11.2024
 
Российская индустрия моды значительно нарастила экспорт с 2019 года

Чупшева: объем экспорта российской индустрии моды с 2019 года вырос до 69,5 млрд рублей

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанк*Модели демонстрируют одежду из коллекции дизайнера SLAVA ZAITSEV при участии марки YeZ by YEGORZAITSEV в рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
*Модели демонстрируют одежду из коллекции дизайнера SLAVA ZAITSEV при участии марки YeZ by YEGORZAITSEV в рамках недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – ПРАЙМ. Объем экспорта российской модной продукции вырос с 56 миллиардов рублей в 2019 году до 69,5 миллиарда рублей по итогам прошлого года, и активное освоение новых рынков сбыта и партнерств продолжается, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.
"Индустрия моды, безусловно, имеет все шансы войти в топ-3 динамично развивающихся креативных индустрий в нашей стране. Согласно исследованию, объем экспорта российской модной продукции вырос с 56 миллиардов рублей в 2019 году до 69,5 миллиарда рублей в 2023 году. Мы фиксируем порядка 100 модных российских брендов, у которых уже выручка свыше 1 миллиарда рублей, а это значит, что эти компании имеют все шансы выхода на внешние рынки", - сказала Чупшева на III Международном форуме "Содружество моды", где поделилась ключевыми аспектами трансформации российской модной индустрии на международном рынке.
Она отметила, что российская отрасль моды может значительно усилить экспортный потенциал отечественных брендов.
"На данный момент рост внутреннего производства в основном ориентирован на удовлетворение запросов российского рынка, однако мы наблюдаем активное освоение новых рынков сбыта и партнерств", - сказала глава АСИ.
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По ее словам, рынок стран СНГ является одним из ключевых для экспорта, доля которого превышает 80%. Она отметила, что агентство открыто к взаимодействию для создания новых производственных цепочек и выстраивания партнерских отношений.
По данным АСИ, первое полномасштабное исследование развития креативных индустрий в Российской Федерации АСИ проводит совместно с Высшей школой экономики, Росстатом и компанией Reksoft Consulting. Согласно результатам опросов представителей индустрии, проведенных в рамках исследования, специалисты пришли к выводу, что меры господдержки в этих областях помогут ускорить процесс выхода российских модных компаний на иностранные рынки.
 
МодаРОССИЯАСИ
 
 
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