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Стало известно, когда начнутся поставки вологодского мороженого в Китай
Стало известно, когда начнутся поставки вологодского мороженого в Китай - 20.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, когда начнутся поставки вологодского мороженого в Китай
Первые поставки мороженого из Вологодской области в Китай начнутся в январе, экспортный контракт заключен на 5 лет, сообщила пресс-служба губернатора региона. | 20.11.2024, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – ПРАЙМ. Первые поставки мороженого из Вологодской области в Китай начнутся в январе, экспортный контракт заключен на 5 лет, сообщила пресс-служба губернатора региона. Во вторник глава Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что регион возобновил экспорт своего мороженого в Китай. "В рамках экспортного контракта, заключенного между компаниями "Вологодское мороженое" и Kubing Import&Export Trading Co... регион сможет регулярно направлять на китайский рынок вологодское мороженое в течение пяти лет. Первую поставку организуют уже в январе 2025 года", – говорится в сообщении. Как отмечается, всего предполагается отправить на экспорт в КНР более 2 тысяч тонн мороженого. В рамках Дней Вологодской области в Китае также заключено еще несколько соглашений о сотрудничестве, которые, по оценке властей, будут способствовать экономическому развитию региона. "В рамках нашего визита в Китайскую Народную Республику подписаны несколько важных соглашений о сотрудничестве. Заключение соглашений открывает новые горизонты для вологодских компаний и экономики региона в целом, создаёт новых стабильных и сильных партнёров, ведёт к укреплению отношений между Вологодской областью и КНР в различных сферах — науке, производстве, торговле и инновациях", – сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
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Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, мороженое
Стало известно, когда начнутся поставки вологодского мороженого в Китай
Поставки вологодского мороженого в Китай начнутся в январе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – ПРАЙМ. Первые поставки мороженого из Вологодской области в Китай начнутся в январе, экспортный контракт заключен на 5 лет, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Во вторник глава Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что регион возобновил экспорт своего мороженого в Китай.
"В рамках экспортного контракта, заключенного между компаниями "Вологодское мороженое" и Kubing Import&Export Trading Co... регион сможет регулярно направлять на китайский рынок вологодское мороженое в течение пяти лет. Первую поставку организуют уже в январе 2025 года", – говорится в сообщении.
Как отмечается, всего предполагается отправить на экспорт в КНР более 2 тысяч тонн мороженого.
В рамках Дней Вологодской области в Китае также заключено еще несколько соглашений о сотрудничестве, которые, по оценке властей, будут способствовать экономическому развитию региона.
"В рамках нашего визита в Китайскую Народную Республику подписаны несколько важных соглашений о сотрудничестве. Заключение соглашений открывает новые горизонты для вологодских компаний и экономики региона в целом, создаёт новых стабильных и сильных партнёров, ведёт к укреплению отношений между Вологодской областью и КНР в различных сферах — науке, производстве, торговле и инновациях", – сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
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