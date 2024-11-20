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"Абсурд": ЦБ предупредил о странной схеме с инвестициями

"Абсурд": ЦБ предупредил о странной схеме с инвестициями - 20.11.2024, ПРАЙМ

"Абсурд": ЦБ предупредил о странной схеме с инвестициями

Банк России считает абсурдом, когда финансовые организации предлагают частным клиентам кредит для инвестирования этих заемных средств, заявил начальник... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T13:45+0300

2024-11-20T13:45+0300

2024-11-20T14:27+0300

мошенничество

инвестиции

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Банк России считает абсурдом, когда финансовые организации предлагают частным клиентам кредит для инвестирования этих заемных средств, заявил начальник управления поведенческого надзора за субъектами рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Петр Ломакин. "Еще одна проблема - это инвестирование заемных средств, тоже недобросовестная практика. К счастью, не так часто мы ее выявляли, но, к сожалению, все-таки мы ее увидели - финансовая организация предложила оформить кредит для того, чтобы инвестировать эти денежные средства... Когда это делает сама финансовая организация, конечно, это абсурдно", - сказал Ломакин, выступая на конференции НАУФОР "Поведенческий контроль и надзор в целях защиты прав инвесторов". "Мы раньше работали в этом направлении в рамках финансовой грамотности, объясняли, что так делать нельзя. Пожалуйста, никогда не берите кредит, чтобы потом его инвестировать. Обязательства у вас будут сохраняться в любом случае, инвестиции - штука такая, где нет гарантий", - добавил он. По словам Ломакина, финансовым организациям не нужно предлагать клиентам использовать заемные средства для инвестирования в финансовые инструменты, за исключением маржинальной торговли через брокера. "Более того, информировать о рисках, если мы подразумеваем, что человек мог где-то занять - пусть даже не в организации, а у физических лиц средства - для инвестирования", - отметил он.

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инвестиции