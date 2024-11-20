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Эксперты раскрыли новую мошенническую схему в отношении участников СВО - 20.11.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20241120/moshenniki-852954029.html
Эксперты раскрыли новую мошенническую схему в отношении участников СВО
Эксперты раскрыли новую мошенническую схему в отношении участников СВО - 20.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты раскрыли новую мошенническую схему в отношении участников СВО
Мошенники разработали новую схему по обману участников спецоперации и членов их семей - они обращаются к россиянам под видом медсестер и волонтеров, предлагая... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T15:34+0300
2024-11-20T15:34+0300
мошенничество
сво
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Мошенники разработали новую схему по обману участников спецоперации и членов их семей - они обращаются к россиянам под видом медсестер и волонтеров, предлагая помощь в получении выплат от "Единой России", рассказали специалисты российской компании-разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T. Сообщается, что злоумышленники убеждают свою жертву в том, что им доступна единовременная выплата, однако для ее получения якобы нужно установить специальное приложение, которое является вредоносным. "Эта мошенническая схема используется с 19 апреля 2024 года, общий ущерб от действий преступников составил почти 13 млн рублей", - подчеркнули эксперты.Так, от действий мошенников пострадали как минимум 230 человек, средняя сумма хищения составила 56 тысяч рублей. Они активизируются в тот момент, когда военнослужащие получают денежное довольствие. Сообщается, что график работы чата поддержки злоумышленников указан по киевскому времени, а выплаты за успешные хищения установлены в гривнах.Своих жертв они ищут в социальных сетях, специализированных чатах в Telegram и на сайтах знакомств. Приложение же, которое якобы должно помочь в получении положенной выплаты, злоумышленники просят скачать из поддельного магазина Google Play, который и является зараженным элементом. Так, для регистрации запрашивается личная информация пользователя, его СНИЛС и реквизиты банковской карты. После получения необходимой информации мошенники списывают все средства с банковского счета. Угрозе подвержены владельцы Android, так как на iOS такое приложение устанавливаться не будет, заключили специалисты.
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сво, мобильное приложение
Мошенничество, СВО, мобильное приложение
15:34 20.11.2024
 
Эксперты раскрыли новую мошенническую схему в отношении участников СВО

F.A.C.C.T.: мошенники выманивают деньги у участников СВО под видом волонтеров и медсестер

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Мошенники разработали новую схему по обману участников спецоперации и членов их семей - они обращаются к россиянам под видом медсестер и волонтеров, предлагая помощь в получении выплат от "Единой России", рассказали специалисты российской компании-разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.
Сообщается, что злоумышленники убеждают свою жертву в том, что им доступна единовременная выплата, однако для ее получения якобы нужно установить специальное приложение, которое является вредоносным. "Эта мошенническая схема используется с 19 апреля 2024 года, общий ущерб от действий преступников составил почти 13 млн рублей", - подчеркнули эксперты.
Так, от действий мошенников пострадали как минимум 230 человек, средняя сумма хищения составила 56 тысяч рублей. Они активизируются в тот момент, когда военнослужащие получают денежное довольствие. Сообщается, что график работы чата поддержки злоумышленников указан по киевскому времени, а выплаты за успешные хищения установлены в гривнах.
Своих жертв они ищут в социальных сетях, специализированных чатах в Telegram и на сайтах знакомств. Приложение же, которое якобы должно помочь в получении положенной выплаты, злоумышленники просят скачать из поддельного магазина Google Play, который и является зараженным элементом.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
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13:45
Так, для регистрации запрашивается личная информация пользователя, его СНИЛС и реквизиты банковской карты. После получения необходимой информации мошенники списывают все средства с банковского счета. Угрозе подвержены владельцы Android, так как на iOS такое приложение устанавливаться не будет, заключили специалисты.
 
МошенничествоСВОмобильное приложение
 
 
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