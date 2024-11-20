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Россия нарастила экспорт мяса в Китай до 70 миллионов долларов

Россия нарастила экспорт мяса в Китай до 70 миллионов долларов - 20.11.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт мяса в Китай до 70 миллионов долларов

Россия в октябре увеличила продажи мяса в Китай до рекордных 70 миллионов долларов, в основном за счет резкого роста поставок свинины и птицы, следует из... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T14:49+0300

2024-11-20T14:49+0300

2024-11-20T14:49+0300

экономика

россия

китай

мясо

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре увеличила продажи мяса в Китай до рекордных 70 миллионов долларов, в основном за счет резкого роста поставок свинины и птицы, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, в середине осени российский экспорт мясной продукции в Китай вырос в 1,5 раза как в месячном, так и в годовом выражении - до 70,9 миллиона долларов. Это стало максимальным объемом поставок как минимум с 2015 года (более ранних данных не опубликовано) и позволило России стать шестым по величине поставщиком мяса в Китай. Главным образом скачок в поставках произошел за счет увеличения продаж мяса птицы и субпродуктов из нее - на четверть в месячном выражении, до 41,1 миллиона долларов, а также мяса крупного рогатого скота - в 2,3 раза за месяц, до 11,5 миллиона долларов. Кроме того, российские компании в октябре поставили свинины на 11 миллионов долларов против 5,9 миллиона месяцем ранее, а также субпродуктов из мяса крупного рогатого скота на 7,4 миллиона долларов против 5,8 миллиона месяцем ранее. Всего Китай в октябре приобрел мяса на 1,85 миллиарда долларов. Главным поставщиком традиционно была Бразилия с поставками на 723 миллиона долларов. В пятерку также входят Австралия (198 миллионов долларов), США (196 миллионов), Аргентина (146 миллионов) и Испания (107 миллионов).

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россия, китай, мясо