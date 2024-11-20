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ФНС напомнила россиянам об оплате важного налога до 2 декабря

ФНС напомнила россиянам об оплате важного налога до 2 декабря - 20.11.2024, ПРАЙМ

ФНС напомнила россиянам об оплате важного налога до 2 декабря

Федеральная налоговая служба России (ФНС) напомнила россиянам о необходимости заплатить налог на доходы от банковских вкладов, если общая сумма этих доходов за... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T13:09+0300

2024-11-20T13:09+0300

2024-11-20T13:35+0300

фнс

налог

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России (ФНС) напомнила россиянам о необходимости заплатить налог на доходы от банковских вкладов, если общая сумма этих доходов за 2023 год превысила 150 тысяч рублей. "В этом году граждане впервые получили в налоговом уведомлении расчет НДФЛ с доходов, полученных в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках", - говорится в сообщении на сайте службы. Налог был введен еще в 2021 году, но почти сразу на него был введен временный мораторий, и доходы по банковским вкладам, полученные в 2021 и 2022 годах, не облагались НДФЛ. "Процентные доходы, полученные в 2023 году, уже подлежат налогообложению", – напоминает служба. "Налогоплательщику не нужно ничего самостоятельно рассчитывать. Налоговые органы получают необходимую информацию от банков и Агентства по страхованию вкладов, после чего рассчитывают сумму налога", – отмечает ведомство. Сумма налога для уплаты указана в налоговом уведомлении, которое ФНС рассылает налогоплательщикам. ФНС напоминает, что, по действующим нормам, налогом облагается общая годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы, которая зависит от ключевой ставки Банка России. "Учитывая, что за 2023 год максимальное значение такой ключевой ставки было определено по состоянию на 1 ноября в размере 15%, необлагаемый минимум за 2023 год составляет 150 тысяч рублей. Только полученный сверх этой суммы совокупный процентный доход подлежит налогообложению", - подчеркивается в сообщении. "Например, в 2023 году гражданин по одному вкладу и одному накопительному счету получил доход 200 тысяч рублей. Таким образом, под налогообложение попадает сумма 50 тысяч рублей. НДФЛ по ставке 13% составит 6500 рублей. Если совокупный годовой доход налогоплательщика превышает 5 миллионов рублей, то ставка по НДФЛ составит 15% (7500 рублей). А если доход по вкладам не превысил 150 тысяч рублей, то налога не возникает", - разъясняет служба. Заплатить налог необходимо не позднее 2 декабря 2024 года.

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фнс, налог, россия