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Нарышкин ответил на попытки НАТО обеспечить удары ВСУ по России
Нарышкин ответил на попытки НАТО обеспечить удары ВСУ по России - 20.11.2024, ПРАЙМ
Нарышкин ответил на попытки НАТО обеспечить удары ВСУ по России
Попытки некоторых стран-членов НАТО участвовать в дальнобойных ударах по территории России не останутся безнаказанными. Об этом заявил директор Службы внешней... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T10:38+0300
2024-11-20T10:38+0300
2024-11-20T10:38+0300
политика
россия
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Попытки некоторых стран-членов НАТО участвовать в дальнобойных ударах по территории России не останутся безнаказанными. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Попытки отдельных натовских союзников участвовать в обеспечении возможных дальнобойных ударов западным оружием вглубь российской территории не останутся безнаказанными", - отметил глава ведомства в беседе с российским журналом "Национальная оборона".По словам Нарышкина, западные военно-политические элиты все больше осознают серьезность намерений России и понимают необходимость быть более сдержанными, чтобы не втянуться в разрушительный военный конфликт.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили 6 американских ракет ATACMS в Брянской области, из которых 5 были сбиты, а одна была повреждена.Он также отметил деградацию бюрократического слоя ведущих стран Европы, который, по его мнению, служит интересам глобалистского капитала.
https://1prime.ru/20241119/ataka-852918623.html
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россия, свр, сергей нарышкин
Политика, РОССИЯ, СВР, Сергей Нарышкин
Нарышкин ответил на попытки НАТО обеспечить удары ВСУ по России
Нарышкин: участие стран НАТО в ударах ВСУ по России не останется безнаказанным
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Попытки некоторых стран-членов НАТО участвовать в дальнобойных ударах по территории России не останутся безнаказанными. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Попытки отдельных натовских союзников участвовать в обеспечении возможных дальнобойных ударов западным оружием вглубь российской территории не останутся безнаказанными", - отметил глава ведомства в беседе с российским журналом "Национальная оборона".
По словам Нарышкина, западные военно-политические элиты все больше осознают серьезность намерений России и понимают необходимость быть более сдержанными, чтобы не втянуться в разрушительный военный конфликт.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили 6 американских ракет ATACMS в Брянской области, из которых 5 были сбиты, а одна была повреждена.
Он также отметил деградацию бюрократического слоя ведущих стран Европы, который, по его мнению, служит интересам глобалистского капитала.
"Это атака США". На Западе прокомментировали ракетные удары ВСУ по России