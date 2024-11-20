https://1prime.ru/20241120/naryshkin-852940924.html

Нарышкин ответил на попытки НАТО обеспечить удары ВСУ по России

Нарышкин ответил на попытки НАТО обеспечить удары ВСУ по России - 20.11.2024, ПРАЙМ

Нарышкин ответил на попытки НАТО обеспечить удары ВСУ по России

Попытки некоторых стран-членов НАТО участвовать в дальнобойных ударах по территории России не останутся безнаказанными. Об этом заявил директор Службы внешней... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T10:38+0300

2024-11-20T10:38+0300

2024-11-20T10:38+0300

политика

россия

свр

сергей нарышкин

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Попытки некоторых стран-членов НАТО участвовать в дальнобойных ударах по территории России не останутся безнаказанными. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Попытки отдельных натовских союзников участвовать в обеспечении возможных дальнобойных ударов западным оружием вглубь российской территории не останутся безнаказанными", - отметил глава ведомства в беседе с российским журналом "Национальная оборона".По словам Нарышкина, западные военно-политические элиты все больше осознают серьезность намерений России и понимают необходимость быть более сдержанными, чтобы не втянуться в разрушительный военный конфликт.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили 6 американских ракет ATACMS в Брянской области, из которых 5 были сбиты, а одна была повреждена.Он также отметил деградацию бюрократического слоя ведущих стран Европы, который, по его мнению, служит интересам глобалистского капитала.

https://1prime.ru/20241119/ataka-852918623.html

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россия, свр, сергей нарышкин