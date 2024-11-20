Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нарышкин ответил на попытки НАТО обеспечить удары ВСУ по России - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241120/naryshkin-852940924.html
Нарышкин ответил на попытки НАТО обеспечить удары ВСУ по России
Нарышкин ответил на попытки НАТО обеспечить удары ВСУ по России - 20.11.2024, ПРАЙМ
Нарышкин ответил на попытки НАТО обеспечить удары ВСУ по России
Попытки некоторых стран-членов НАТО участвовать в дальнобойных ударах по территории России не останутся безнаказанными. Об этом заявил директор Службы внешней... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T10:38+0300
2024-11-20T10:38+0300
политика
россия
свр
сергей нарышкин
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/93/842129338_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_67d621f1fc7e5b3d104216454c9feb08.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Попытки некоторых стран-членов НАТО участвовать в дальнобойных ударах по территории России не останутся безнаказанными. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Попытки отдельных натовских союзников участвовать в обеспечении возможных дальнобойных ударов западным оружием вглубь российской территории не останутся безнаказанными", - отметил глава ведомства в беседе с российским журналом "Национальная оборона".По словам Нарышкина, западные военно-политические элиты все больше осознают серьезность намерений России и понимают необходимость быть более сдержанными, чтобы не втянуться в разрушительный военный конфликт.Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили 6 американских ракет ATACMS в Брянской области, из которых 5 были сбиты, а одна была повреждена.Он также отметил деградацию бюрократического слоя ведущих стран Европы, который, по его мнению, служит интересам глобалистского капитала.
https://1prime.ru/20241119/ataka-852918623.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84212/93/842129338_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d5f107fcd795856c24f0de6c603b9f4e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, свр, сергей нарышкин
Политика, РОССИЯ, СВР, Сергей Нарышкин
10:38 20.11.2024
 
Нарышкин ответил на попытки НАТО обеспечить удары ВСУ по России

Нарышкин: участие стран НАТО в ударах ВСУ по России не останется безнаказанным

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Попытки некоторых стран-членов НАТО участвовать в дальнобойных ударах по территории России не останутся безнаказанными. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Попытки отдельных натовских союзников участвовать в обеспечении возможных дальнобойных ударов западным оружием вглубь российской территории не останутся безнаказанными", - отметил глава ведомства в беседе с российским журналом "Национальная оборона".
По словам Нарышкина, западные военно-политические элиты все больше осознают серьезность намерений России и понимают необходимость быть более сдержанными, чтобы не втянуться в разрушительный военный конфликт.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные поразили 6 американских ракет ATACMS в Брянской области, из которых 5 были сбиты, а одна была повреждена.
Он также отметил деградацию бюрократического слоя ведущих стран Европы, который, по его мнению, служит интересам глобалистского капитала.
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
"Это атака США". На Западе прокомментировали ракетные удары ВСУ по России
Вчера, 15:56
 
ПолитикаРОССИЯСВРСергей Нарышкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала