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Минфин предложил освободить от НДС все ветеринарные услуги

Минфин предложил освободить от НДС все ветеринарные услуги - 20.11.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил освободить от НДС все ветеринарные услуги

Минфин РФ предложил освободить все ветеринарные услуги от уплаты НДС, говорится в сообщении на сайте министерства. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T20:30+0300

2024-11-20T20:30+0300

2024-11-20T20:30+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил освободить все ветеринарные услуги от уплаты НДС, говорится в сообщении на сайте министерства. "Предлагается расширить льготы по НДС на все ветеринарные услуги, независимо от источника их финансирования. Такую инициативу включил Минфин России в проект поправок ко второму чтению законопроекта "О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", - говорится в сообщении. Ветеринарные услуги государственных и коммерческих клиник не будут облагаться налогом на добавленную стоимость. Сейчас это правило действует только в отношении ветеринарных медицинских услуг, финансируемых из бюджета. "В случае принятия поправки начнут действовать через месяц после их опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС", - сообщает Минфин.

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россия, минфин, ндс, ветеринария