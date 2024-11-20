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В NF Group ожидают двукратного снижения инвестиций в недвижимость в России

В NF Group ожидают двукратного снижения инвестиций в недвижимость в России - 20.11.2024, ПРАЙМ

В NF Group ожидают двукратного снижения инвестиций в недвижимость в России

Объем инвестиций в недвижимость России в 2025 году может составить ‪500-700‬ миллиардов рублей, тогда как по итогам текущего года показатель превысит 1,1... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T17:39+0300

2024-11-20T17:39+0300

2024-11-20T17:39+0300

экономика

россия

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инвестиции

прогноз

недвижимость

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость России в 2025 году может составить ‪500-700‬ миллиардов рублей, тогда как по итогам текущего года показатель превысит 1,1 триллиона рублей, прогнозируют в консалтинговой компании NF Group. "В следующем году инвестиции сократятся от 30% до 50%, до 500-700 миллиардов", - сказал партнер компании Станислав Бибик. Он отметил, что в последние годы показатель рос. Так, в 2021 году он составил 401 миллиард, в 2022 – 533 миллиарда, в 2023 – 872 миллиарда. При этом еще сильнее снизится доля иностранного капитала в общем объеме инвестиций – в следующем году она может опуститься ниже 1%. По итогам этого года показатель будет на уровне 10%, хотя в 2023 году составлял 29%. Говоря о трендах, в компании добавили, что в следующем году ожидается рост темпов инвестирования в офисы, склады и площадки под девелопмент. В то же время снизится объем сделок с торговой недвижимостью. Кроме того, фокус инвесторов будет смещен в сторону покупки активов с потенциалом роста арендного потока и стоимости. Также продолжится рост коллективных инвестиций на рынке коммерческой недвижимости.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рынок недвижимости, инвестиции, прогноз, недвижимость