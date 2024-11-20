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В NF Group ожидают двукратного снижения инвестиций в недвижимость в России - 20.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В NF Group ожидают двукратного снижения инвестиций в недвижимость в России
В NF Group ожидают двукратного снижения инвестиций в недвижимость в России - 20.11.2024, ПРАЙМ
В NF Group ожидают двукратного снижения инвестиций в недвижимость в России
Объем инвестиций в недвижимость России в 2025 году может составить ‪500-700‬ миллиардов рублей, тогда как по итогам текущего года показатель превысит 1,1... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T17:39+0300
2024-11-20T17:39+0300
экономика
россия
рынок недвижимости
инвестиции
прогноз
недвижимость
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость России в 2025 году может составить ‪500-700‬ миллиардов рублей, тогда как по итогам текущего года показатель превысит 1,1 триллиона рублей, прогнозируют в консалтинговой компании NF Group. "В следующем году инвестиции сократятся от 30% до 50%, до 500-700 миллиардов", - сказал партнер компании Станислав Бибик. Он отметил, что в последние годы показатель рос. Так, в 2021 году он составил 401 миллиард, в 2022 – 533 миллиарда, в 2023 – 872 миллиарда. При этом еще сильнее снизится доля иностранного капитала в общем объеме инвестиций – в следующем году она может опуститься ниже 1%. По итогам этого года показатель будет на уровне 10%, хотя в 2023 году составлял 29%. Говоря о трендах, в компании добавили, что в следующем году ожидается рост темпов инвестирования в офисы, склады и площадки под девелопмент. В то же время снизится объем сделок с торговой недвижимостью. Кроме того, фокус инвесторов будет смещен в сторону покупки активов с потенциалом роста арендного потока и стоимости. Также продолжится рост коллективных инвестиций на рынке коммерческой недвижимости.
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россия, рынок недвижимости, инвестиции, прогноз, недвижимость
Экономика, РОССИЯ, рынок недвижимости, инвестиции, прогноз, Недвижимость
17:39 20.11.2024
 
В NF Group ожидают двукратного снижения инвестиций в недвижимость в России

NF Group: инвестиции в недвижимость в России в 2025 году могут упасть вдвое

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк"Москва-сити"
Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Объем инвестиций в недвижимость России в 2025 году может составить ‪500-700‬ миллиардов рублей, тогда как по итогам текущего года показатель превысит 1,1 триллиона рублей, прогнозируют в консалтинговой компании NF Group.
"В следующем году инвестиции сократятся от 30% до 50%, до 500-700 миллиардов", - сказал партнер компании Станислав Бибик.
Он отметил, что в последние годы показатель рос. Так, в 2021 году он составил 401 миллиард, в 2022 – 533 миллиарда, в 2023 – 872 миллиарда.
При этом еще сильнее снизится доля иностранного капитала в общем объеме инвестиций – в следующем году она может опуститься ниже 1%. По итогам этого года показатель будет на уровне 10%, хотя в 2023 году составлял 29%.
Говоря о трендах, в компании добавили, что в следующем году ожидается рост темпов инвестирования в офисы, склады и площадки под девелопмент. В то же время снизится объем сделок с торговой недвижимостью. Кроме того, фокус инвесторов будет смещен в сторону покупки активов с потенциалом роста арендного потока и стоимости. Также продолжится рост коллективных инвестиций на рынке коммерческой недвижимости.
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ЭкономикаРОССИЯрынок недвижимостиинвестициипрогнозНедвижимость
 
 
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