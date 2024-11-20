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"Снести и полить святой водой": Маск взялся за образование в США - 20.11.2024, ПРАЙМ
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"Снести и полить святой водой": Маск взялся за образование в США
"Снести и полить святой водой": Маск взялся за образование в США - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Снести и полить святой водой": Маск взялся за образование в США
Американский предприниматель и одна из главных публичных фигур, поддержавших Дональда Трампа на прошедших президентских выборах, Илон Маск призвал "снести и... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T12:48+0300
2024-11-20T12:49+0300
илон маск
образование
сша
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель и одна из главных публичных фигур, поддержавших Дональда Трампа на прошедших президентских выборах, Илон Маск призвал "снести и полить святой водой" здание министерства образования Штатов. "Такое уродливое здание! Просто снесите его и полейте руины святой водой", - заявил Маск, комментируя публикацию одного из пользователя, который выложил фотографию министерства и задался вопросом о том, что же будет со зданием после его закрытия.Ранее бизнесмен Вивек Рамасвами, который вместе с Маском возглавит новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE), подчеркивал, что намерен упразднить ряд ведомств, среди которых министерство образования, ФБР, АТФ (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ), а также комиссии по ядерному регулированию и служба питания и диетологии министерства сельского хозяйства.
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илон маск, образование, сша
Илон Маск, образование, США
12:48 20.11.2024 (обновлено: 12:49 20.11.2024)
 
"Снести и полить святой водой": Маск взялся за образование в США

Маск призвал "снести и полить святой водой" здание минобразования США

© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель и одна из главных публичных фигур, поддержавших Дональда Трампа на прошедших президентских выборах, Илон Маск призвал "снести и полить святой водой" здание министерства образования Штатов.
"Такое уродливое здание! Просто снесите его и полейте руины святой водой", - заявил Маск, комментируя публикацию одного из пользователя, который выложил фотографию министерства и задался вопросом о том, что же будет со зданием после его закрытия.
Ранее бизнесмен Вивек Рамасвами, который вместе с Маском возглавит новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE), подчеркивал, что намерен упразднить ряд ведомств, среди которых министерство образования, ФБР, АТФ (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ), а также комиссии по ядерному регулированию и служба питания и диетологии министерства сельского хозяйства.
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Илон МаскобразованиеСША
 
 
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