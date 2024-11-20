https://1prime.ru/20241120/obrazovanie-852947074.html

"Снести и полить святой водой": Маск взялся за образование в США

"Снести и полить святой водой": Маск взялся за образование в США - 20.11.2024, ПРАЙМ

"Снести и полить святой водой": Маск взялся за образование в США

Американский предприниматель и одна из главных публичных фигур, поддержавших Дональда Трампа на прошедших президентских выборах, Илон Маск призвал "снести и... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T12:48+0300

2024-11-20T12:48+0300

2024-11-20T12:49+0300

илон маск

образование

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Американский предприниматель и одна из главных публичных фигур, поддержавших Дональда Трампа на прошедших президентских выборах, Илон Маск призвал "снести и полить святой водой" здание министерства образования Штатов. "Такое уродливое здание! Просто снесите его и полейте руины святой водой", - заявил Маск, комментируя публикацию одного из пользователя, который выложил фотографию министерства и задался вопросом о том, что же будет со зданием после его закрытия.Ранее бизнесмен Вивек Рамасвами, который вместе с Маском возглавит новый департамент по достижению госэффективности США (DOGE), подчеркивал, что намерен упразднить ряд ведомств, среди которых министерство образования, ФБР, АТФ (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ), а также комиссии по ядерному регулированию и служба питания и диетологии министерства сельского хозяйства.

https://1prime.ru/20241120/sammit-852943712.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, образование, сша