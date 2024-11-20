https://1prime.ru/20241120/oge-852954543.html

Рособрнадзор объяснил отказ от отмены ОГЭ

Рособрнадзор объяснил отказ от отмены ОГЭ - 20.11.2024, ПРАЙМ

Рособрнадзор объяснил отказ от отмены ОГЭ

Отмена ОГЭ после 9 класса может негативно отразиться на желании школьников осваивать учебную программу, рассказали новостному агентству РИА Новости в... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T15:45+0300

2024-11-20T15:45+0300

2024-11-20T15:45+0300

огэ

школьники

экзамены

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Отмена ОГЭ после 9 класса может негативно отразиться на желании школьников осваивать учебную программу, рассказали новостному агентству РИА Новости в Рособрнадзоре."Процедуру государственной итоговой аттестации по окончании девятого класса необходимо совершенствовать", - объяснили в ведомстве, отметив важность основного государственного экзамена как завершающего этапа получения общего образования.

https://1prime.ru/20241120/ekzamen-852949724.html

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огэ, школьники, экзамены