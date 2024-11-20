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Рособрнадзор объяснил отказ от отмены ОГЭ - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Рособрнадзор объяснил отказ от отмены ОГЭ
Рособрнадзор объяснил отказ от отмены ОГЭ - 20.11.2024, ПРАЙМ
Рособрнадзор объяснил отказ от отмены ОГЭ
Отмена ОГЭ после 9 класса может негативно отразиться на желании школьников осваивать учебную программу, рассказали новостному агентству РИА Новости в... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T15:45+0300
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огэ
школьники
экзамены
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Отмена ОГЭ после 9 класса может негативно отразиться на желании школьников осваивать учебную программу, рассказали новостному агентству РИА Новости в Рособрнадзоре."Процедуру государственной итоговой аттестации по окончании девятого класса необходимо совершенствовать", - объяснили в ведомстве, отметив важность основного государственного экзамена как завершающего этапа получения общего образования.
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огэ, школьники, экзамены
ОГЭ, школьники, экзамены
15:45 20.11.2024
 
Рособрнадзор объяснил отказ от отмены ОГЭ

Рособрнадзор: отмена ОГЭ может негативно сказаться на мотивации обучающихся

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШкола.
Школа. - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Отмена ОГЭ после 9 класса может негативно отразиться на желании школьников осваивать учебную программу, рассказали новостному агентству РИА Новости в Рособрнадзоре.
"Процедуру государственной итоговой аттестации по окончании девятого класса необходимо совершенствовать", - объяснили в ведомстве, отметив важность основного государственного экзамена как завершающего этапа получения общего образования.
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ОГЭшкольникиэкзамены
 
 
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