https://1prime.ru/20241120/oge-852954543.html
Рособрнадзор объяснил отказ от отмены ОГЭ
Рособрнадзор объяснил отказ от отмены ОГЭ - 20.11.2024, ПРАЙМ
Рособрнадзор объяснил отказ от отмены ОГЭ
Отмена ОГЭ после 9 класса может негативно отразиться на желании школьников осваивать учебную программу, рассказали новостному агентству РИА Новости в... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T15:45+0300
2024-11-20T15:45+0300
2024-11-20T15:45+0300
огэ
школьники
экзамены
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Отмена ОГЭ после 9 класса может негативно отразиться на желании школьников осваивать учебную программу, рассказали новостному агентству РИА Новости в Рособрнадзоре."Процедуру государственной итоговой аттестации по окончании девятого класса необходимо совершенствовать", - объяснили в ведомстве, отметив важность основного государственного экзамена как завершающего этапа получения общего образования.
https://1prime.ru/20241120/ekzamen-852949724.html
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огэ, школьники, экзамены
Рособрнадзор объяснил отказ от отмены ОГЭ
Рособрнадзор: отмена ОГЭ может негативно сказаться на мотивации обучающихся
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Отмена ОГЭ после 9 класса может негативно отразиться на желании школьников осваивать учебную программу, рассказали новостному агентству РИА Новости в Рособрнадзоре.
"Процедуру государственной итоговой аттестации по окончании девятого класса необходимо совершенствовать", - объяснили в ведомстве, отметив важность основного государственного экзамена как завершающего этапа получения общего образования.
В Госдуме обсудят высокую нагрузку школьников и целесообразность ОГЭ