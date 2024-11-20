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Песков прокомментировал создание нового федерального округа в России - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал создание нового федерального округа в России
Песков прокомментировал создание нового федерального округа в России - 20.11.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал создание нового федерального округа в России
Решений о создании нового федерального округа на базе присоединенных к России регионов не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T09:48+0300
2024-11-20T09:48+0300
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Решений о создании нового федерального округа на базе присоединенных к России регионов не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков новостному агентству РИА Новости."В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось", - подчеркнул он, комментируя соответствующий вопрос. Песков также отметил, что в связи с продолжением специальной военной операции новым регионам необходимо "специальное обращение в ручном режиме". По заявлению Пескова, именно в этом состоит задача федеральных органов власти и руководства самих регионов.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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дмитрий песков, новые регионы рф
Дмитрий Песков, новые регионы РФ
09:48 20.11.2024
 
Песков прокомментировал создание нового федерального округа в России

Песков: никаких решений о создании нового федерального округа в России не принималось

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Решений о создании нового федерального округа на базе присоединенных к России регионов не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков новостному агентству РИА Новости.
"В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось", - подчеркнул он, комментируя соответствующий вопрос. Песков также отметил, что в связи с продолжением специальной военной операции новым регионам необходимо "специальное обращение в ручном режиме".
По заявлению Пескова, именно в этом состоит задача федеральных органов власти и руководства самих регионов.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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