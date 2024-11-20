https://1prime.ru/20241120/okrug-852939429.html

Песков прокомментировал создание нового федерального округа в России

Песков прокомментировал создание нового федерального округа в России - 20.11.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал создание нового федерального округа в России

Решений о создании нового федерального округа на базе присоединенных к России регионов не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T09:48+0300

2024-11-20T09:48+0300

2024-11-20T09:48+0300

дмитрий песков

новые регионы рф

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Решений о создании нового федерального округа на базе присоединенных к России регионов не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков новостному агентству РИА Новости."В настоящий момент никаких решений на этот счет не принималось", - подчеркнул он, комментируя соответствующий вопрос. Песков также отметил, что в связи с продолжением специальной военной операции новым регионам необходимо "специальное обращение в ручном режиме". По заявлению Пескова, именно в этом состоит задача федеральных органов власти и руководства самих регионов.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

https://1prime.ru/20241120/vzryv-852939232.html

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дмитрий песков, новые регионы рф