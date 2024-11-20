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Украина получит от США новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов

Украина получит от США новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов - 20.11.2024, ПРАЙМ

Украина получит от США новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов

Соединенные Штаты направят Киеву пакет помощи на 275 миллионов долларов. Об этом сообщается в опубликованном документе Пентагона. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T17:39+0300

2024-11-20T17:39+0300

2024-11-20T17:43+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты направят Киеву пакет помощи на 275 миллионов долларов. Об этом сообщается в опубликованном документе Пентагона.Помощь включает различные боеприпасы, такие как ракеты, боеприпасы для артиллерии, минометные мины, а также беспилотники, стрелковое оружие и инженерное оборудование.Отмечается, что цель новых поставок состоит в удовлетворении насущных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Поставка нового пакета помощи станет уже семидесятым траншем, выделенным администрацией Байдена с августа 2021 года.Пентагон также подчеркивает готовность продолжать работу вместе с союзниками в контактной группе для удовлетворения оборонных потребностей Украины.

https://1prime.ru/20241119/perekhvat-852930832.html

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сша, украина, пентагон