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Украина получит от США новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Украина получит от США новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов
Украина получит от США новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов - 20.11.2024, ПРАЙМ
Украина получит от США новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов
Соединенные Штаты направят Киеву пакет помощи на 275 миллионов долларов. Об этом сообщается в опубликованном документе Пентагона. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T17:39+0300
2024-11-20T17:43+0300
сша
украина
пентагон
экономика
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты направят Киеву пакет помощи на 275 миллионов долларов. Об этом сообщается в опубликованном документе Пентагона.Помощь включает различные боеприпасы, такие как ракеты, боеприпасы для артиллерии, минометные мины, а также беспилотники, стрелковое оружие и инженерное оборудование.Отмечается, что цель новых поставок состоит в удовлетворении насущных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Поставка нового пакета помощи станет уже семидесятым траншем, выделенным администрацией Байдена с августа 2021 года.Пентагон также подчеркивает готовность продолжать работу вместе с союзниками в контактной группе для удовлетворения оборонных потребностей Украины.
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сша, украина, пентагон
США, УКРАИНА, Пентагон, Экономика
17:39 20.11.2024 (обновлено: 17:43 20.11.2024)
 
Украина получит от США новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов

Пентагон: США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© Фото : U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты направят Киеву пакет помощи на 275 миллионов долларов. Об этом сообщается в опубликованном документе Пентагона.
Помощь включает различные боеприпасы, такие как ракеты, боеприпасы для артиллерии, минометные мины, а также беспилотники, стрелковое оружие и инженерное оборудование.
Отмечается, что цель новых поставок состоит в удовлетворении насущных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Поставка нового пакета помощи станет уже семидесятым траншем, выделенным администрацией Байдена с августа 2021 года.
Пентагон также подчеркивает готовность продолжать работу вместе с союзниками в контактной группе для удовлетворения оборонных потребностей Украины.
Пентагон, США - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
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