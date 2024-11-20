Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин готов к контактам и переговорам по Украине, заявил Песков - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241120/peregovory-852944847.html
Путин готов к контактам и переговорам по Украине, заявил Песков
Путин готов к контактам и переговорам по Украине, заявил Песков - 20.11.2024, ПРАЙМ
Путин готов к контактам и переговорам по Украине, заявил Песков
Глава государства Владимир Путин готов к контактам и переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T12:18+0300
2024-11-20T12:25+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852329025_0:30:3063:1753_1920x0_80_0_0_890a071ee366fbf418c0a0afe0821eda.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин готов к контактам и переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент действительно неоднократно, а точнее постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам", - подчеркнул Песков в беседе с журналистами.Ранее российский лидер выступил с инициативами по урегулированию украинского кризиса. Согласно инициативам, Москва требует от Киева вывода украинских войск из новых российских регионов, отказа от намерений вступить в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятия нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Киев в свою очередь предложения отклонил.В воскресенье газета New York Times сообщила, что президент Байден разрешил Украине использование американского оружия дальнего действия для атак на российскую территорию. Ряд западных экспертов отметил, что подобное решение отсрочит переговорный процесс.
https://1prime.ru/20241120/rakety-852941451.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852329025_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_46d5c1d435eb6addec51a5bb2a317987.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, владимир путин, переговоры
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, переговоры
12:18 20.11.2024 (обновлено: 12:25 20.11.2024)
 
Путин готов к контактам и переговорам по Украине, заявил Песков

Песков: Путин готов к контактам и переговорам по Украине и говорит об этом

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках XVI саммита БРИКС
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин готов к контактам и переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент действительно неоднократно, а точнее постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам", - подчеркнул Песков в беседе с журналистами.
Ранее российский лидер выступил с инициативами по урегулированию украинского кризиса. Согласно инициативам, Москва требует от Киева вывода украинских войск из новых российских регионов, отказа от намерений вступить в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятия нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Киев в свою очередь предложения отклонил.
В воскресенье газета New York Times сообщила, что президент Байден разрешил Украине использование американского оружия дальнего действия для атак на российскую территорию. Ряд западных экспертов отметил, что подобное решение отсрочит переговорный процесс.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
В США сделали дерзкое заявление о переговорах после использования ATACMS
10:51
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир Путинпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала