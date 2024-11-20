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Путин готов к контактам и переговорам по Украине, заявил Песков

Путин готов к контактам и переговорам по Украине, заявил Песков - 20.11.2024, ПРАЙМ

Путин готов к контактам и переговорам по Украине, заявил Песков

Глава государства Владимир Путин готов к контактам и переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T12:18+0300

2024-11-20T12:18+0300

2024-11-20T12:25+0300

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

переговоры

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин готов к контактам и переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Президент действительно неоднократно, а точнее постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и к переговорам", - подчеркнул Песков в беседе с журналистами.Ранее российский лидер выступил с инициативами по урегулированию украинского кризиса. Согласно инициативам, Москва требует от Киева вывода украинских войск из новых российских регионов, отказа от намерений вступить в НАТО, проведения демилитаризации и денацификации, а также принятия нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Киев в свою очередь предложения отклонил.В воскресенье газета New York Times сообщила, что президент Байден разрешил Украине использование американского оружия дальнего действия для атак на российскую территорию. Ряд западных экспертов отметил, что подобное решение отсрочит переговорный процесс.

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россия, дмитрий песков, владимир путин, переговоры