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Названы самые популярные подарки для детей на Новый год

Названы самые популярные подарки для детей на Новый год - 20.11.2024, ПРАЙМ

Названы самые популярные подарки для детей на Новый год

Конструкторы и куклы, а также аксессуары к ним могут стать самыми популярными подарками для российских детей на Новый год; также в топ могут войти мягкие... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T06:31+0300

2024-11-20T06:31+0300

2024-11-20T06:31+0300

бизнес

россия

общество

яндекс маркет

яндекс.маркет

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Конструкторы и куклы, а также аксессуары к ним могут стать самыми популярными подарками для российских детей на Новый год; также в топ могут войти мягкие игрушки, наборы для экспериментов и творчества, игрушечный транспорт, игрушки на радиоуправлении и строительные наборы, говорится в совместном исследовании "Яндекс Маркета" и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), его данные есть у РИА Новости. "Самыми популярными игрушками для мальчиков могут стать конструкторы, а для девочек - куклы и аксессуары к ним. Ожидается, что в топ для девочек также войдут мягкие игрушки, наборы для экспериментов и творчества, в то время как для мальчиков выберут игрушечный транспорт, игрушки на радиоуправлении и строительные наборы. Также популярным подарком для детей может стать электроника: например, фотоаппараты, игровые приставки и электронные головоломки", - отметили аналитики АИДТ. Статистика "Яндекс Маркета" также подтверждает, что на маркетплейсе для мальчиков часто покупают детский деревянный верстак, радиоуправляемые машинки, игровые наборы и фигурки, конструкторы Lego. Девочкам родители заказывают наборы для создания украшений, деревянную кухню, а также кукол и пупсов. В число популярных покупок на маркетплейсе также вошли наборы для опытов и экспериментов и настольные игры для всей семьи. "В период с января по октябрь в 2024 году в топ-5 по продажам среди игрушек вошли конструкторы, настольные игры, игровые наборы и фигурки, мягкие игрушки, куклы и пупсы… В 2024 году одними из самых быстрорастущих категорий в детском сегменте на "Маркете" стали игрушки-антистресс - число их продаж увеличилось на 250%, детские кухни и бытовая техника - 206%, развивающие игрушки - 47%, настольные игры - 45%, радиоуправляемые игрушки - 36%", - рассказали в "Яндекс Маркете". Аналитики АИДТ добавили, что сегмент игр и игрушек занимает примерно пятую часть общего рынка детских товаров, и большая часть этого сектора приходится на конструкторы, куклы и фигурки, а также игрушечный транспорт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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