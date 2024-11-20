Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые популярные подарки для детей на Новый год - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241120/podarki-852935487.html
Названы самые популярные подарки для детей на Новый год
Названы самые популярные подарки для детей на Новый год - 20.11.2024, ПРАЙМ
Названы самые популярные подарки для детей на Новый год
Конструкторы и куклы, а также аксессуары к ним могут стать самыми популярными подарками для российских детей на Новый год; также в топ могут войти мягкие... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T06:31+0300
2024-11-20T06:31+0300
бизнес
россия
общество
яндекс маркет
яндекс.маркет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852935487.jpg?1732073470
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Конструкторы и куклы, а также аксессуары к ним могут стать самыми популярными подарками для российских детей на Новый год; также в топ могут войти мягкие игрушки, наборы для экспериментов и творчества, игрушечный транспорт, игрушки на радиоуправлении и строительные наборы, говорится в совместном исследовании "Яндекс Маркета" и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), его данные есть у РИА Новости. "Самыми популярными игрушками для мальчиков могут стать конструкторы, а для девочек - куклы и аксессуары к ним. Ожидается, что в топ для девочек также войдут мягкие игрушки, наборы для экспериментов и творчества, в то время как для мальчиков выберут игрушечный транспорт, игрушки на радиоуправлении и строительные наборы. Также популярным подарком для детей может стать электроника: например, фотоаппараты, игровые приставки и электронные головоломки", - отметили аналитики АИДТ. Статистика "Яндекс Маркета" также подтверждает, что на маркетплейсе для мальчиков часто покупают детский деревянный верстак, радиоуправляемые машинки, игровые наборы и фигурки, конструкторы Lego. Девочкам родители заказывают наборы для создания украшений, деревянную кухню, а также кукол и пупсов. В число популярных покупок на маркетплейсе также вошли наборы для опытов и экспериментов и настольные игры для всей семьи. "В период с января по октябрь в 2024 году в топ-5 по продажам среди игрушек вошли конструкторы, настольные игры, игровые наборы и фигурки, мягкие игрушки, куклы и пупсы… В 2024 году одними из самых быстрорастущих категорий в детском сегменте на "Маркете" стали игрушки-антистресс - число их продаж увеличилось на 250%, детские кухни и бытовая техника - 206%, развивающие игрушки - 47%, настольные игры - 45%, радиоуправляемые игрушки - 36%", - рассказали в "Яндекс Маркете". Аналитики АИДТ добавили, что сегмент игр и игрушек занимает примерно пятую часть общего рынка детских товаров, и большая часть этого сектора приходится на конструкторы, куклы и фигурки, а также игрушечный транспорт.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , яндекс маркет, яндекс.маркет
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Яндекс Маркет, Яндекс.Маркет
06:31 20.11.2024
 
Названы самые популярные подарки для детей на Новый год

"Яндекс Маркет": конструкторы и куклы могут стать самыми популярными подарками для детей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Конструкторы и куклы, а также аксессуары к ним могут стать самыми популярными подарками для российских детей на Новый год; также в топ могут войти мягкие игрушки, наборы для экспериментов и творчества, игрушечный транспорт, игрушки на радиоуправлении и строительные наборы, говорится в совместном исследовании "Яндекс Маркета" и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), его данные есть у РИА Новости.
"Самыми популярными игрушками для мальчиков могут стать конструкторы, а для девочек - куклы и аксессуары к ним. Ожидается, что в топ для девочек также войдут мягкие игрушки, наборы для экспериментов и творчества, в то время как для мальчиков выберут игрушечный транспорт, игрушки на радиоуправлении и строительные наборы. Также популярным подарком для детей может стать электроника: например, фотоаппараты, игровые приставки и электронные головоломки", - отметили аналитики АИДТ.
Статистика "Яндекс Маркета" также подтверждает, что на маркетплейсе для мальчиков часто покупают детский деревянный верстак, радиоуправляемые машинки, игровые наборы и фигурки, конструкторы Lego. Девочкам родители заказывают наборы для создания украшений, деревянную кухню, а также кукол и пупсов.
В число популярных покупок на маркетплейсе также вошли наборы для опытов и экспериментов и настольные игры для всей семьи.
"В период с января по октябрь в 2024 году в топ-5 по продажам среди игрушек вошли конструкторы, настольные игры, игровые наборы и фигурки, мягкие игрушки, куклы и пупсы… В 2024 году одними из самых быстрорастущих категорий в детском сегменте на "Маркете" стали игрушки-антистресс - число их продаж увеличилось на 250%, детские кухни и бытовая техника - 206%, развивающие игрушки - 47%, настольные игры - 45%, радиоуправляемые игрушки - 36%", - рассказали в "Яндекс Маркете".
Аналитики АИДТ добавили, что сегмент игр и игрушек занимает примерно пятую часть общего рынка детских товаров, и большая часть этого сектора приходится на конструкторы, куклы и фигурки, а также игрушечный транспорт.
 
БизнесРОССИЯОбществоЯндекс МаркетЯндекс.Маркет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала