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Исследование: 44% компаний в России предоставляют сотрудникам соцпакет

Исследование: 44% компаний в России предоставляют сотрудникам соцпакет - 20.11.2024, ПРАЙМ

Исследование: 44% компаний в России предоставляют сотрудникам соцпакет

Почти половина российских компаний (44%) предоставляет всем своим работникам социальный пакет, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T08:15+0300

2024-11-20T08:15+0300

2024-11-20T08:15+0300

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Почти половина российских компаний (44%) предоставляет всем своим работникам социальный пакет, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть у РИА Новости. "Сорок четыре процента компаний предоставляют социальный пакет всем своим сотрудникам, что свидетельствует о растущем понимании важности социальной ответственности со стороны работодателей. Шестнадцать процентов выделяют такую опцию для некоторых сотрудников, 14% респондентов сообщили, что планируют его ввести в ближайшее время", - говорится в данных. При этом 26% работодателей не планируют вводить такую поддержку сотрудников. Большинство опрошенных (64% при множественном выборе) считают целью социальных пакетов обеспечение социальной поддержки и защиты сотрудников. Еще 60% отмечают повышение лояльности и вовлеченности сотрудников в деятельность компании. "Не менее значимой задачей является повышение мотивации и производительности сотрудников — 53%. Усиление бренда работодателя также занимает важное место в стратегии многих компаний — 42%", - уточняется в итогах исследования. По данным сервисов, 15% работодателей готовы расширить социальный пакет, а 47% еще не приняли окончательного решения. В исследовании, которое проходило с 8 по 15 ноября, поучаствовали более 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия