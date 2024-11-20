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Всемирная продовольственная программа ООН приняла план помощи Киеву

Всемирная продовольственная программа ООН приняла план помощи Киеву - 20.11.2024, ПРАЙМ

Всемирная продовольственная программа ООН приняла план помощи Киеву

Исполнительный совет всемирной продовольственной программы ООН принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы общим бюджетом 2,1... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T17:43+0300

2024-11-20T17:43+0300

2024-11-20T17:43+0300

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Исполнительный совет всемирной продовольственной программы ООН принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы общим бюджетом 2,1 миллиарда долларов, сообщил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль. "Исполнительный совет всемирной продовольственной программы ООН принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы общим бюджетом 2,1 миллиарда долларов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, план предусматривает оказание гуманитарной помощи, поддержку граждан и экспортного потенциала Украины в поставках сельхозпродукции на международные рынки. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. Украинский депутат Ярослав Железняк ранее сообщал, что Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2025 год с рекордными расходами в 95,5 миллиарда долларов.

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оон, украина, денис шмыгаль, финансовая помощь