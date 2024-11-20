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Всемирная продовольственная программа ООН приняла план помощи Киеву - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Всемирная продовольственная программа ООН приняла план помощи Киеву
Всемирная продовольственная программа ООН приняла план помощи Киеву - 20.11.2024, ПРАЙМ
Всемирная продовольственная программа ООН приняла план помощи Киеву
Исполнительный совет всемирной продовольственной программы ООН принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы общим бюджетом 2,1... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T17:43+0300
2024-11-20T17:43+0300
экономика
оон
украина
денис шмыгаль
финансовая помощь
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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Исполнительный совет всемирной продовольственной программы ООН принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы общим бюджетом 2,1 миллиарда долларов, сообщил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль. "Исполнительный совет всемирной продовольственной программы ООН принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы общим бюджетом 2,1 миллиарда долларов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, план предусматривает оказание гуманитарной помощи, поддержку граждан и экспортного потенциала Украины в поставках сельхозпродукции на международные рынки. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. Украинский депутат Ярослав Железняк ранее сообщал, что Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2025 год с рекордными расходами в 95,5 миллиарда долларов.
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оон, украина, денис шмыгаль, финансовая помощь
Экономика, ООН, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, финансовая помощь
17:43 20.11.2024
 
Всемирная продовольственная программа ООН приняла план помощи Киеву

Шмыгаль: ВПП ООН приняла план помощи Украине на 2,1 миллиарда долларов

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Исполнительный совет всемирной продовольственной программы ООН принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы общим бюджетом 2,1 миллиарда долларов, сообщил в среду украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Исполнительный совет всемирной продовольственной программы ООН принял промежуточный стратегический план для Украины на 2025-2027 годы общим бюджетом 2,1 миллиарда долларов", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, план предусматривает оказание гуманитарной помощи, поддержку граждан и экспортного потенциала Украины в поставках сельхозпродукции на международные рынки.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
Украинский депутат Ярослав Железняк ранее сообщал, что Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект государственного бюджета на 2025 год с рекордными расходами в 95,5 миллиарда долларов.
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Украина получит от США новый пакет военной помощи на 275 миллионов долларов
17:39
 
ЭкономикаООНУКРАИНАДенис Шмыгальфинансовая помощь
 
 
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