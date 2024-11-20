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Средний размер потребкредита в России упал до 152 тысяч рублей

Средний размер потребкредита в России упал до 152 тысяч рублей - 20.11.2024, ПРАЙМ

Средний размер потребкредита в России упал до 152 тысяч рублей

Средний размер потребительского кредита в России в октябре сократился на 5,7% по отношению к предшествовавшему месяцу и составил 152,3 тысячи рублей, что также... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T11:24+0300

2024-11-20T11:24+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в октябре сократился на 5,7% по отношению к предшествовавшему месяцу и составил 152,3 тысячи рублей, что также стало самым низким показателем с прошлой зимы, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в октябре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 152,3 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,7% (в сентябре 2024 года - 161,5 тысячи рублей)", - говорится в сообщении. Это самое низкое значение показателя с февраля, отметили также в НБКИ. В региональном разрезе наибольший средний размер выданных потребительских кредитов (среди 30 лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в октябре был отмечен в Москве (235,7 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (189 тысяч), Московской области (185,9 тысячи), Татарстане (180 тысяч) и Ханты-Мансийском АО (176,7 тысячи рублей). Самое серьезное сокращение среднего потребкредита (также среди 30 лидеров) в октябре по сравнению с сентябрем продемонстрировали Санкт-Петербург (-10,9%), Ханты-Мансийский АО (-10,7%), Иркутская область (-10,7%), Пермский край (-9,8%) и Омская область (-9,5%). А рост был отмечен лишь в Алтайском крае (на 1,2%). В Москве средний потребительский кредит в октябре сократился на 1,5%. "Средний размер потребительского кредита снижается четвертый месяц подряд. Во многом такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, возросшие доходы населения по-прежнему позволяют поддерживать кредитную и потребительскую активность на достаточно высоком уровне", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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