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"Время истекло": в США сделали предупреждение Зеленскому
"Время истекло": в США сделали предупреждение Зеленскому - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Время истекло": в США сделали предупреждение Зеленскому
Власть главы киевского режима Владимира Зеленского подошла к концу, подчеркнул американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети X. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T11:33+0300
2024-11-20T11:33+0300
2024-11-20T11:36+0300
политика
владимир зеленский
украина
президентские выборы на украине
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Власть главы киевского режима Владимира Зеленского подошла к концу, подчеркнул американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети X."Время Зеленского истекло", - заявил он.Хинкл отметил, что надеется на разгромное поражение режима Зеленского и такое же окончание конфликта, как марш пленных фашистских солдат на Красной площади в 1944 году. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.
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владимир зеленский, украина, президентские выборы на украине
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, президентские выборы на Украине
"Время истекло": в США сделали предупреждение Зеленскому
Журналист Хинкл: время Зеленского закончилось
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ.
Власть главы киевского режима Владимира Зеленского подошла к концу, подчеркнул американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети X
.
"Время Зеленского истекло", - заявил он.
Хинкл отметил, что надеется на разгромное поражение режима Зеленского и такое же окончание конфликта, как марш пленных фашистских солдат на Красной площади в 1944 году.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.
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