https://1prime.ru/20241120/preduprezhdenie-852943116.html

"Время истекло": в США сделали предупреждение Зеленскому

"Время истекло": в США сделали предупреждение Зеленскому - 20.11.2024, ПРАЙМ

"Время истекло": в США сделали предупреждение Зеленскому

Власть главы киевского режима Владимира Зеленского подошла к концу, подчеркнул американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети X. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T11:33+0300

2024-11-20T11:33+0300

2024-11-20T11:36+0300

политика

владимир зеленский

украина

президентские выборы на украине

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Власть главы киевского режима Владимира Зеленского подошла к концу, подчеркнул американский журналист Джексон Хинкл в социальной сети X."Время Зеленского истекло", - заявил он.Хинкл отметил, что надеется на разгромное поражение режима Зеленского и такое же окончание конфликта, как марш пленных фашистских солдат на Красной площади в 1944 году. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.

https://1prime.ru/20241120/rakety-852942495.html

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владимир зеленский, украина, президентские выборы на украине