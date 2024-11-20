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Чистая прибыль "Ренессанс страхования" за девять месяцев упала на 53,2% - 20.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Чистая прибыль "Ренессанс страхования" за девять месяцев упала на 53,2%
Чистая прибыль "Ренессанс страхования" за девять месяцев упала на 53,2% - 20.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Ренессанс страхования" за девять месяцев упала на 53,2%
Чистая прибыль "Ренессанс страхования" за январь-сентябрь по МСФО снизилась на 53,2% относительно показателя годом ранее, до 4,5 миллиардов рублей, говорится в... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T14:54+0300
2024-11-20T14:54+0300
экономика
россия
ренессанс страхование
чистая прибыль
отчетность по мсфо
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Ренессанс страхования" за январь-сентябрь по МСФО снизилась на 53,2% относительно показателя годом ранее, до 4,5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании. "Группа "Ренессанс страхование"… сообщает, что за 9 месяцев 2024 года общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 38,7% г/г и достигла 118,2 миллиарда рублей благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования. Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 4,5 миллиарда рублей, что на 53,2% ниже г/г", - указывается в сообщении компании. Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ) увеличились на 134,9% относительно показателя годом ранее, до 46,5 миллиарда рублей. Премии от ДМС прибавили 34,8% относительно показателя годом ранее, до 10 миллиардов рублей. Премии от продуктов автострахования выросли на 20,2% относительно показателя годом ранее, до 33,2 миллиарда рублей, указывается в сообщении. Инвестиционный портфель на 30 сентября 2024 года достиг 203,8 миллиарда рублей, увеличившись на 11,8%, или на 21,6 миллиарда рублей, с начала 2024 года. Состав портфеля на конец отчетного периода: корпоративные облигации (37%), государственные и муниципальные облигации (17%), акции (10%), депозиты и денежные средства (28%), прочее (8%), указывается там же. "После отчетной даты, 4 и 7 октября 2024 года, соответственно, группа "Ренессанс страхование" сообщила о закрытии, после регуляторного одобрения, двух сделок: о передаче страхового портфеля "ВСК - Линия жизни" по накопительному и инвестиционному страхованию размером около 12 миллиарда рублей в компанию "Ренессанс Жизнь" и о покупке компании ООО "СК "Райффайзен Лайф" с портфелем примерно 20 миллиарда рублей. По оценкам, сделки должны положительно отразиться на результатах группы уже в четвертом квартале 2024 года", - указывается там же. "6 ноября 2024 года состоялось заседание Совета директоров Группы, где была одобрена рекомендация менеджмента компании о выплате дивидендов в размере 3,6 рубля на акцию, или 2 миллиарда рублей в абсолютном значении. На 9 декабря 2024 года запланировано проведение ВОСА Группы по вопросу вышеуказанных дивидендов", - указывается там же.
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россия, ренессанс страхование, чистая прибыль, отчетность по мсфо
Экономика, РОССИЯ, Ренессанс Страхование, чистая прибыль, отчетность по МСФО
14:54 20.11.2024
 
Чистая прибыль "Ренессанс страхования" за девять месяцев упала на 53,2%

Чистая прибыль "Ренессанс страхования" за 9 мес упала на 53,2%, до 4,5 млрд руб

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Ренессанс страхования" за январь-сентябрь по МСФО снизилась на 53,2% относительно показателя годом ранее, до 4,5 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
"Группа "Ренессанс страхование"… сообщает, что за 9 месяцев 2024 года общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 38,7% г/г и достигла 118,2 миллиарда рублей благодаря увеличению продаж продуктов накопительного страхования жизни, ДМС и автострахования. Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 4,5 миллиарда рублей, что на 53,2% ниже г/г", - указывается в сообщении компании.
Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ) увеличились на 134,9% относительно показателя годом ранее, до 46,5 миллиарда рублей. Премии от ДМС прибавили 34,8% относительно показателя годом ранее, до 10 миллиардов рублей. Премии от продуктов автострахования выросли на 20,2% относительно показателя годом ранее, до 33,2 миллиарда рублей, указывается в сообщении.
Инвестиционный портфель на 30 сентября 2024 года достиг 203,8 миллиарда рублей, увеличившись на 11,8%, или на 21,6 миллиарда рублей, с начала 2024 года. Состав портфеля на конец отчетного периода: корпоративные облигации (37%), государственные и муниципальные облигации (17%), акции (10%), депозиты и денежные средства (28%), прочее (8%), указывается там же.
"После отчетной даты, 4 и 7 октября 2024 года, соответственно, группа "Ренессанс страхование" сообщила о закрытии, после регуляторного одобрения, двух сделок: о передаче страхового портфеля "ВСК - Линия жизни" по накопительному и инвестиционному страхованию размером около 12 миллиарда рублей в компанию "Ренессанс Жизнь" и о покупке компании ООО "СК "Райффайзен Лайф" с портфелем примерно 20 миллиарда рублей. По оценкам, сделки должны положительно отразиться на результатах группы уже в четвертом квартале 2024 года", - указывается там же.
"6 ноября 2024 года состоялось заседание Совета директоров Группы, где была одобрена рекомендация менеджмента компании о выплате дивидендов в размере 3,6 рубля на акцию, или 2 миллиарда рублей в абсолютном значении. На 9 декабря 2024 года запланировано проведение ВОСА Группы по вопросу вышеуказанных дивидендов", - указывается там же.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Скорректированная чистая прибыль группы "Черкизово" снизилась на 14,9%
Вчера, 18:25
 
ЭкономикаРОССИЯРенессанс Страхованиечистая прибыльотчетность по МСФО
 
 
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