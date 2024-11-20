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Изолировать не удалось: СМИ высказались о предстоящем визите Путина в Индию - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Изолировать не удалось: СМИ высказались о предстоящем визите Путина в Индию
Изолировать не удалось: СМИ высказались о предстоящем визите Путина в Индию - 20.11.2024, ПРАЙМ
Изолировать не удалось: СМИ высказались о предстоящем визите Путина в Индию
Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Индию будет свидетельствовать о его растущей уверенности в зарубежных поездках, несмотря на ордер на его... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T10:08+0300
2024-11-20T10:08+0300
политика
россия
индия
владимир путин
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Индию будет свидетельствовать о его растущей уверенности в зарубежных поездках, несмотря на ордер на его арест Международным уголовным судом (МУС), сообщает Bloomberg."После двух визитов премьер-министра Моди в Россию теперь у нас есть визит президента Путина в Индию. Мы придаем очень большое значение этим контактам", — сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Согласно агентству, усилия американской стороны по изоляции российского лидера "терпят поражение".Кремль ранее также отметил, что не признает юрисдикцию МУС и считает решение юридически недействительным. Индия, не являясь членом МУС, не обязана выполнять ордер на арест Путина.Премьер-министр Индии Нарендра Моди дважды посетил Россию в 2024 году, приглашая Путина посетить Индию в 2025 году. Последний раз Путин посетил Индию в декабре 2021 года
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россия, индия, владимир путин
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин
10:08 20.11.2024
 
Изолировать не удалось: СМИ высказались о предстоящем визите Путина в Индию

Bloomberg: усилия США по изоляции Путина терпят неудачу

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Предстоящий визит президента России Владимира Путина в Индию будет свидетельствовать о его растущей уверенности в зарубежных поездках, несмотря на ордер на его арест Международным уголовным судом (МУС), сообщает Bloomberg.
"После двух визитов премьер-министра Моди в Россию теперь у нас есть визит президента Путина в Индию. Мы придаем очень большое значение этим контактам", — сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Согласно агентству, усилия американской стороны по изоляции российского лидера "терпят поражение".
Кремль ранее также отметил, что не признает юрисдикцию МУС и считает решение юридически недействительным. Индия, не являясь членом МУС, не обязана выполнять ордер на арест Путина.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди дважды посетил Россию в 2024 году, приглашая Путина посетить Индию в 2025 году. Последний раз Путин посетил Индию в декабре 2021 года
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 07.11.2024
Путин назвал Индию естественным партнером и союзником России
7 ноября, 22:54
 
ПолитикаРОССИЯИНДИЯВладимир Путин
 
 
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