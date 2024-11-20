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Reuters узнал о готовности Путина обсудить сделку по Украине с Трампом - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Reuters узнал о готовности Путина обсудить сделку по Украине с Трампом
Reuters узнал о готовности Путина обсудить сделку по Украине с Трампом - 20.11.2024, ПРАЙМ
Reuters узнал о готовности Путина обсудить сделку по Украине с Трампом
Президент России Владимир Путин готов обсудить возможное соглашение о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T11:19+0300
2024-11-20T11:19+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин готов обсудить возможное соглашение о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Reuters.По словам двух источников, решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Украине обстреливать Россию американскими ракетами ATACMS, может осложнить и отсрочить любое урегулирование, а также ужесточить требования Москвы.Отмечается, что Россия отвергает возможность значительных территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Киев отказался от планов вступления в НАТО. Кремль согласен на замораживание конфликта вдоль линии фронта и возможное проведение переговоров по четырем регионам Украины: Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.Хотя Россия не потерпит вступления Украины в НАТО или присутствия войск НАТО на украинской территории, она открыта к обсуждению гарантий безопасности для Киева, по словам пяти нынешних и бывших чиновников, заключили в издании.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
11:19 20.11.2024
 
Reuters узнал о готовности Путина обсудить сделку по Украине с Трампом

Reuters: Путин готов обсудить соглашение по Украине с Трампом

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Евгением Первышовым
© POOL
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин готов обсудить возможное соглашение о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Reuters.
По словам двух источников, решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Украине обстреливать Россию американскими ракетами ATACMS, может осложнить и отсрочить любое урегулирование, а также ужесточить требования Москвы.
Отмечается, что Россия отвергает возможность значительных территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Киев отказался от планов вступления в НАТО. Кремль согласен на замораживание конфликта вдоль линии фронта и возможное проведение переговоров по четырем регионам Украины: Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.
Хотя Россия не потерпит вступления Украины в НАТО или присутствия войск НАТО на украинской территории, она открыта к обсуждению гарантий безопасности для Киева, по словам пяти нынешних и бывших чиновников, заключили в издании.
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
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ПолитикаРОССИЯСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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