https://1prime.ru/20241120/putin-852942624.html

Reuters узнал о готовности Путина обсудить сделку по Украине с Трампом

Reuters узнал о готовности Путина обсудить сделку по Украине с Трампом - 20.11.2024, ПРАЙМ

Reuters узнал о готовности Путина обсудить сделку по Украине с Трампом

Президент России Владимир Путин готов обсудить возможное соглашение о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T11:19+0300

2024-11-20T11:19+0300

2024-11-20T11:19+0300

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин готов обсудить возможное соглашение о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Reuters.По словам двух источников, решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Украине обстреливать Россию американскими ракетами ATACMS, может осложнить и отсрочить любое урегулирование, а также ужесточить требования Москвы.Отмечается, что Россия отвергает возможность значительных территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Киев отказался от планов вступления в НАТО. Кремль согласен на замораживание конфликта вдоль линии фронта и возможное проведение переговоров по четырем регионам Украины: Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.Хотя Россия не потерпит вступления Украины в НАТО или присутствия войск НАТО на украинской территории, она открыта к обсуждению гарантий безопасности для Киева, по словам пяти нынешних и бывших чиновников, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241114/tramp-852816937.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп