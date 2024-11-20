https://1prime.ru/20241120/putin-852942624.html
Reuters узнал о готовности Путина обсудить сделку по Украине с Трампом
Reuters узнал о готовности Путина обсудить сделку по Украине с Трампом - 20.11.2024, ПРАЙМ
Reuters узнал о готовности Путина обсудить сделку по Украине с Трампом
Президент России Владимир Путин готов обсудить возможное соглашение о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T11:19+0300
2024-11-20T11:19+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин готов обсудить возможное соглашение о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает издание Reuters.По словам двух источников, решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Украине обстреливать Россию американскими ракетами ATACMS, может осложнить и отсрочить любое урегулирование, а также ужесточить требования Москвы.Отмечается, что Россия отвергает возможность значительных территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Киев отказался от планов вступления в НАТО. Кремль согласен на замораживание конфликта вдоль линии фронта и возможное проведение переговоров по четырем регионам Украины: Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.Хотя Россия не потерпит вступления Украины в НАТО или присутствия войск НАТО на украинской территории, она открыта к обсуждению гарантий безопасности для Киева, по словам пяти нынешних и бывших чиновников, заключили в издании.
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Reuters узнал о готовности Путина обсудить сделку по Украине с Трампом
Reuters: Путин готов обсудить соглашение по Украине с Трампом
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин готов обсудить возможное соглашение о прекращении огня на Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщает
издание Reuters.
По словам двух источников, решение уходящего президента США Джо Байдена разрешить Украине обстреливать Россию американскими ракетами ATACMS, может осложнить и отсрочить любое урегулирование, а также ужесточить требования Москвы.
Отмечается, что Россия отвергает возможность значительных территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Киев отказался от планов вступления в НАТО. Кремль согласен на замораживание конфликта вдоль линии фронта и возможное проведение переговоров по четырем регионам Украины: Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям.
Хотя Россия не потерпит вступления Украины в НАТО или присутствия войск НАТО на украинской территории, она открыта к обсуждению гарантий безопасности для Киева, по словам пяти нынешних и бывших чиновников, заключили в издании.
СМИ раскрыло план Трампа в отношении Путина