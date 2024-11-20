Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин указал на необходимость обеспечить рынок космических услуг - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241120/putin-852950685.html
Путин указал на необходимость обеспечить рынок космических услуг
Путин указал на необходимость обеспечить рынок космических услуг - 20.11.2024, ПРАЙМ
Путин указал на необходимость обеспечить рынок космических услуг
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с первым зампредседателя правительства Денисом Мантуровым, что нужно обеспечить рынок космических услуг. Если... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T14:22+0300
2024-11-20T14:22+0300
россия
владимир путин
денис мантуров
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852679110_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_f90e1d308619cb439b7d333df74ce0e2.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с первым зампредседателя правительства Денисом Мантуровым, что нужно обеспечить рынок космических услуг. Если ведомства будут сами платить за услуги "Роскосмоса", будут рационально пользоваться этими услугами, добавил глава государства. "Некоторые вещи совершенно точно нужно доработать – нужно обеспечить рынок космических услуг", — сказал он.Путин также отметил, что "если у нас не будет рынка сбыта этих услуг, то у нас никаких бюджетных денег не хватит никогда". Мантуров в свою очередь ответил, что эту задачу поставили, и данную услугу монетизируют с учетом внесения изменений в закон о космической деятельности. По его словам, это будет касаться всех ведомств, чтобы у каждого формировался бюджет. Российский лидер на это ответил, что руководитель любого ведомства хочет минимизировать свои затраты, все хотят получать от "Роскосмоса" бесплатные услуги, а в конечном итоге, значит, из бюджета. Если же они будут платить сами, "то будут рационально пользоваться этими услугами, а "Роскосмос" будет иметь рынок". Мантуров заявил, что власти исходят именно из данных принципов и рассчитывают в том числе на коммерческий рынок, на котором идет активное развитие.
https://1prime.ru/20241117/kosmos-852876244.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852679110_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_d83eb25b08de9847e40c57df68743bed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, денис мантуров, роскосмос
РОССИЯ, Владимир Путин, Денис Мантуров, Роскосмос
14:22 20.11.2024
 
Путин указал на необходимость обеспечить рынок космических услуг

Путин заявил, что нужно обеспечить рынок космических услуг

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с первым зампредседателя правительства Денисом Мантуровым, что нужно обеспечить рынок космических услуг. Если ведомства будут сами платить за услуги "Роскосмоса", будут рационально пользоваться этими услугами, добавил глава государства.
"Некоторые вещи совершенно точно нужно доработать – нужно обеспечить рынок космических услуг", — сказал он.
Путин также отметил, что "если у нас не будет рынка сбыта этих услуг, то у нас никаких бюджетных денег не хватит никогда".
Мантуров в свою очередь ответил, что эту задачу поставили, и данную услугу монетизируют с учетом внесения изменений в закон о космической деятельности. По его словам, это будет касаться всех ведомств, чтобы у каждого формировался бюджет.
Российский лидер на это ответил, что руководитель любого ведомства хочет минимизировать свои затраты, все хотят получать от "Роскосмоса" бесплатные услуги, а в конечном итоге, значит, из бюджета. Если же они будут платить сами, "то будут рационально пользоваться этими услугами, а "Роскосмос" будет иметь рынок".
Мантуров заявил, что власти исходят именно из данных принципов и рассчитывают в том числе на коммерческий рынок, на котором идет активное развитие.
!Вид на Землю с МКС - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2024
"Возникли трения". Россия и США поссорились еще и в космосе
17 ноября, 18:14
 
РОССИЯВладимир ПутинДенис МантуровРоскосмос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала