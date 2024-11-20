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Путин указал на необходимость обеспечить рынок космических услуг

Путин указал на необходимость обеспечить рынок космических услуг - 20.11.2024, ПРАЙМ

Путин указал на необходимость обеспечить рынок космических услуг

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с первым зампредседателя правительства Денисом Мантуровым, что нужно обеспечить рынок космических услуг. Если... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T14:22+0300

2024-11-20T14:22+0300

2024-11-20T14:22+0300

россия

владимир путин

денис мантуров

роскосмос

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с первым зампредседателя правительства Денисом Мантуровым, что нужно обеспечить рынок космических услуг. Если ведомства будут сами платить за услуги "Роскосмоса", будут рационально пользоваться этими услугами, добавил глава государства. "Некоторые вещи совершенно точно нужно доработать – нужно обеспечить рынок космических услуг", — сказал он.Путин также отметил, что "если у нас не будет рынка сбыта этих услуг, то у нас никаких бюджетных денег не хватит никогда". Мантуров в свою очередь ответил, что эту задачу поставили, и данную услугу монетизируют с учетом внесения изменений в закон о космической деятельности. По его словам, это будет касаться всех ведомств, чтобы у каждого формировался бюджет. Российский лидер на это ответил, что руководитель любого ведомства хочет минимизировать свои затраты, все хотят получать от "Роскосмоса" бесплатные услуги, а в конечном итоге, значит, из бюджета. Если же они будут платить сами, "то будут рационально пользоваться этими услугами, а "Роскосмос" будет иметь рынок". Мантуров заявил, что власти исходят именно из данных принципов и рассчитывают в том числе на коммерческий рынок, на котором идет активное развитие.

https://1prime.ru/20241117/kosmos-852876244.html

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россия, владимир путин, денис мантуров, роскосмос