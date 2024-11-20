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Путин поручил решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов

Путин поручил решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов - 20.11.2024, ПРАЙМ

Путин поручил решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов

Президент Ф Владимир Путин поручил в ходе встречи в Кремле первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос, касающийся организации добычи редкоземельных... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T14:51+0300

2024-11-20T14:51+0300

2024-11-20T14:51+0300

экономика

россия

владимир путин

денис мантуров

сырье

редкоземельные элементы

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент Ф Владимир Путин поручил в ходе встречи в Кремле первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос, касающийся организации добычи редкоземельных металлов. Глава государства отметил, что композитные материалы и редкоземельные металлы "нужно посмотреть внимательно", ведь известно "как они нужны и важны". Путин подчеркнул, что у России есть возможности работать в добыче редкоземельных металлов самостоятельно, "всем хорошо известно, кто и где их добывает, как идет эта работа, где монополии складываются". Российский лидер отметил, что глава Якутии ему недавно докладывал о проблемах в работе месторождений в связи с неэффективным управлением владельцев. По словам Путина, те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. Он указал, что "с ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством", так как это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас. Он также отметил, что инвестиционные планы разных фирм могут отличаться, кроме того, реализация некоторых планов может не всегда идти в соответствии с графиком. "Что-то не получается – бывает. И у государства так бывает, и у частных компаний. Надо поработать с людьми просто", — заключил Путин и отметил, что и ряд других "направлений деятельности" в России "подвисают" из-за неэффективной деятельности владельцев. В конце августа 2022 года кабмин РФ утвердил перечень основных видов стратегического минерального сырья, в который вошли и твердые полезные ископаемые. К ним относятся редкие и редкоземельные металлы, уран, марганец, вольфрам, молибден, хром, титан, бокситы, платиноиды, особо чистое кварцевое сырье и другие.

https://1prime.ru/20241120/putin-852950685.html

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россия, владимир путин, денис мантуров, сырье, редкоземельные элементы