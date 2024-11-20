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Путин поручил решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов - 20.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов
Путин поручил решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов - 20.11.2024, ПРАЙМ
Путин поручил решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов
Президент Ф Владимир Путин поручил в ходе встречи в Кремле первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос, касающийся организации добычи редкоземельных... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T14:51+0300
2024-11-20T14:51+0300
экономика
россия
владимир путин
денис мантуров
сырье
редкоземельные элементы
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент Ф Владимир Путин поручил в ходе встречи в Кремле первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос, касающийся организации добычи редкоземельных металлов. Глава государства отметил, что композитные материалы и редкоземельные металлы "нужно посмотреть внимательно", ведь известно "как они нужны и важны". Путин подчеркнул, что у России есть возможности работать в добыче редкоземельных металлов самостоятельно, "всем хорошо известно, кто и где их добывает, как идет эта работа, где монополии складываются". Российский лидер отметил, что глава Якутии ему недавно докладывал о проблемах в работе месторождений в связи с неэффективным управлением владельцев. По словам Путина, те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. Он указал, что "с ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством", так как это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас. Он также отметил, что инвестиционные планы разных фирм могут отличаться, кроме того, реализация некоторых планов может не всегда идти в соответствии с графиком. "Что-то не получается – бывает. И у государства так бывает, и у частных компаний. Надо поработать с людьми просто", — заключил Путин и отметил, что и ряд других "направлений деятельности" в России "подвисают" из-за неэффективной деятельности владельцев. В конце августа 2022 года кабмин РФ утвердил перечень основных видов стратегического минерального сырья, в который вошли и твердые полезные ископаемые. К ним относятся редкие и редкоземельные металлы, уран, марганец, вольфрам, молибден, хром, титан, бокситы, платиноиды, особо чистое кварцевое сырье и другие.
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россия, владимир путин, денис мантуров, сырье, редкоземельные элементы
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Денис Мантуров, сырье, редкоземельные элементы
14:51 20.11.2024
 
Путин поручил решить вопрос по организации добычи редкоземельных металлов

Путин поручил Мантурову решить вопрос о добыче редкоземельных металлов

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент Ф Владимир Путин поручил в ходе встречи в Кремле первому вице-премьеру Денису Мантурову решить вопрос, касающийся организации добычи редкоземельных металлов.
Глава государства отметил, что композитные материалы и редкоземельные металлы "нужно посмотреть внимательно", ведь известно "как они нужны и важны".
Путин подчеркнул, что у России есть возможности работать в добыче редкоземельных металлов самостоятельно, "всем хорошо известно, кто и где их добывает, как идет эта работа, где монополии складываются".
Российский лидер отметил, что глава Якутии ему недавно докладывал о проблемах в работе месторождений в связи с неэффективным управлением владельцев.
По словам Путина, те бизнес-структуры, которые взяли эти месторождения много лет назад, не вкладывают средства. Он указал, что "с ними надо как-то поговорить и решить этот вопрос: либо они инвестируют, либо они как-то выстраивают отношения с другими компаниями, с государством", так как это стратегически важный ресурс, который нужен государству сейчас.
Он также отметил, что инвестиционные планы разных фирм могут отличаться, кроме того, реализация некоторых планов может не всегда идти в соответствии с графиком.
"Что-то не получается – бывает. И у государства так бывает, и у частных компаний. Надо поработать с людьми просто", — заключил Путин и отметил, что и ряд других "направлений деятельности" в России "подвисают" из-за неэффективной деятельности владельцев.
В конце августа 2022 года кабмин РФ утвердил перечень основных видов стратегического минерального сырья, в который вошли и твердые полезные ископаемые. К ним относятся редкие и редкоземельные металлы, уран, марганец, вольфрам, молибден, хром, титан, бокситы, платиноиды, особо чистое кварцевое сырье и другие.
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ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинДенис Мантуровсырьередкоземельные элементы
 
 
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