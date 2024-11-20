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Некоторые работники получат внезапную прибавку с марта 2025 года - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Некоторые работники получат внезапную прибавку с марта 2025 года
Некоторые работники получат внезапную прибавку с марта 2025 года - 20.11.2024, ПРАЙМ
Некоторые работники получат внезапную прибавку с марта 2025 года
С 1 марта 2025 года в Трудовой кодекс будет введено понятие наставничества в сфере труда. Кто может претендовать на это звание и как будет оплачиваться... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T02:02+0300
2024-11-20T02:02+0300
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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года в Трудовой кодекс будет введено понятие наставничества в сфере труда. Кто может претендовать на это звание и как будет оплачиваться наставничество, рассказала агентству “Прайм" менеджер подразделения налогового и&nbsp;правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы Юникон Елена Ситникова. С марта вступает в силу статья 351.8 Трудового кодекса об &nbsp; особенностях регулирования труда работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда. Наставничество подразумевает выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя обязанностей по оказанию другому работнику помощи в овладении навыками работы на производстве и (или) рабочем месте по полученной (получаемой) другим работником профессии, объяснила эксперт. Практика наставничества широко распространена в российских компаниях. Наставники получали доплату за такой труд, но обычно все же работали на общественных началах, поскольку в Трудовом кодексе не было каких-либо норм на этот счёт, рассказывает Ситникова. Предполагается, что с марта размеры выплат для работников госучреждений будут установлены соответствующим нормативным правовым актом. А для работников коммерческих организаций - коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. Содержание и форма выполнения работы по наставничеству должны быть включены в трудовой договор наставника (дополнительное соглашение к нему), так же, как и размеры и условия выплат за такую работу. При установлении таких выплат работодатели должны будут ориентироваться на содержание и (или) объём работ по наставничеству и исходить из действующих у работодателя систем оплаты труда, говорит юрист.&nbsp; Работник сможет досрочно отказаться от осуществления им наставничества, а работодатель - досрочно отменить поручение об осуществлении наставничества, предупредив об этом работника не менее чем за три рабочих дня
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эксклюзив, надбавки, работа
Эксклюзив, надбавки, работа
02:02 20.11.2024
 
Некоторые работники получат внезапную прибавку с марта 2025 года

Юрист Иваненко: с марта-2025 предприятия будут доплачивать за наставничество

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорно-обогатительный комбинат
Горно-обогатительный комбинат - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. С 1 марта 2025 года в Трудовой кодекс будет введено понятие наставничества в сфере труда. Кто может претендовать на это звание и как будет оплачиваться наставничество, рассказала агентству “Прайм" менеджер подразделения налогового и правового консультирования аудиторско-консалтинговой группы Юникон Елена Ситникова.
С марта вступает в силу статья 351.8 Трудового кодекса об   особенностях регулирования труда работников, выполняющих работу по наставничеству в сфере труда.
Наставничество подразумевает выполнение работником на основании его письменного согласия по поручению работодателя обязанностей по оказанию другому работнику помощи в овладении навыками работы на производстве и (или) рабочем месте по полученной (получаемой) другим работником профессии, объяснила эксперт.
Практика наставничества широко распространена в российских компаниях. Наставники получали доплату за такой труд, но обычно все же работали на общественных началах, поскольку в Трудовом кодексе не было каких-либо норм на этот счёт, рассказывает Ситникова.
Предполагается, что с марта размеры выплат для работников госучреждений будут установлены соответствующим нормативным правовым актом. А для работников коммерческих организаций - коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.
Содержание и форма выполнения работы по наставничеству должны быть включены в трудовой договор наставника (дополнительное соглашение к нему), так же, как и размеры и условия выплат за такую работу. При установлении таких выплат работодатели должны будут ориентироваться на содержание и (или) объём работ по наставничеству и исходить из действующих у работодателя систем оплаты труда, говорит юрист. 
Работник сможет досрочно отказаться от осуществления им наставничества, а работодатель - досрочно отменить поручение об осуществлении наставничества, предупредив об этом работника не менее чем за три рабочих дня
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