https://1prime.ru/20241120/rakety-852939122.html

СМИ сообщили Киеву плохие новости о ракетах ATACMS

СМИ сообщили Киеву плохие новости о ракетах ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ

СМИ сообщили Киеву плохие новости о ракетах ATACMS

Уже к концу января 2025 года у ВСУ может кончиться запас дальнобойных ракет ATACMS, сообщил военный обозреватель Дэвид Экс в экспертной статье для Forbes. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T09:41+0300

2024-11-20T09:41+0300

2024-11-20T09:41+0300

вооружения

украина

сша

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Уже к концу января 2025 года у ВСУ может кончиться запас дальнобойных ракет ATACMS, сообщил военный обозреватель Дэвид Экс в экспертной статье для Forbes."У Украины могут закончиться ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить американскую помощь Киеву, а также отменить разрешение (бить по территориям России - прим. ред.)", — предупредил Экс.Кроме того, он рассказал, что за весь период проведения спецоперации Штаты поставили Украине менее 50 единиц собственных ракет, часть из которых уже была использована. При этом поставки новых ATACMS могут сорваться или осуществляться не в полном объеме, так как армия США недостаточно оснащена таким вооружением.

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украина, сша, ракеты atacms, военная помощь украине