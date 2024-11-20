https://1prime.ru/20241120/rakety-852939122.html
СМИ сообщили Киеву плохие новости о ракетах ATACMS
СМИ сообщили Киеву плохие новости о ракетах ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили Киеву плохие новости о ракетах ATACMS
Уже к концу января 2025 года у ВСУ может кончиться запас дальнобойных ракет ATACMS, сообщил военный обозреватель Дэвид Экс в экспертной статье для Forbes. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T09:41+0300
2024-11-20T09:41+0300
2024-11-20T09:41+0300
вооружения
украина
сша
ракеты atacms
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b5931d66aa7a02b34c1f456078a94244.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Уже к концу января 2025 года у ВСУ может кончиться запас дальнобойных ракет ATACMS, сообщил военный обозреватель Дэвид Экс в экспертной статье для Forbes."У Украины могут закончиться ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить американскую помощь Киеву, а также отменить разрешение (бить по территориям России - прим. ред.)", — предупредил Экс.Кроме того, он рассказал, что за весь период проведения спецоперации Штаты поставили Украине менее 50 единиц собственных ракет, часть из которых уже была использована. При этом поставки новых ATACMS могут сорваться или осуществляться не в полном объеме, так как армия США недостаточно оснащена таким вооружением.
https://1prime.ru/20241120/miny-852938444.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_104:0:2379:1706_1920x0_80_0_0_61f6e862f4f122108a4617267a89cf6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, ракеты atacms, военная помощь украине
Вооружения, УКРАИНА, США, ракеты ATACMS, военная помощь Украине
СМИ сообщили Киеву плохие новости о ракетах ATACMS
Forbes: к концу января у Украины может закончиться запас ракет ATACMS
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ.
Уже к концу января 2025 года у ВСУ может кончиться запас дальнобойных ракет ATACMS, сообщил военный обозреватель Дэвид Экс в экспертной статье для Forbes
.
"У Украины могут закончиться ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить американскую помощь Киеву, а также отменить разрешение (бить по территориям России - прим. ред.)", — предупредил Экс.
Кроме того, он рассказал, что за весь период проведения спецоперации Штаты поставили Украине менее 50 единиц собственных ракет, часть из которых уже была использована. При этом поставки новых ATACMS могут сорваться или осуществляться не в полном объеме, так как армия США недостаточно оснащена таким вооружением.
СМИ: Байден разрешил поставки нового оружия из-за продвижения ВС России