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СМИ сообщили Киеву плохие новости о ракетах ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ сообщили Киеву плохие новости о ракетах ATACMS
СМИ сообщили Киеву плохие новости о ракетах ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ
СМИ сообщили Киеву плохие новости о ракетах ATACMS
Уже к концу января 2025 года у ВСУ может кончиться запас дальнобойных ракет ATACMS, сообщил военный обозреватель Дэвид Экс в экспертной статье для Forbes. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T09:41+0300
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вооружения
украина
сша
ракеты atacms
военная помощь украине
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Уже к концу января 2025 года у ВСУ может кончиться запас дальнобойных ракет ATACMS, сообщил военный обозреватель Дэвид Экс в экспертной статье для Forbes."У Украины могут закончиться ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить американскую помощь Киеву, а также отменить разрешение (бить по территориям России - прим. ред.)", — предупредил Экс.Кроме того, он рассказал, что за весь период проведения спецоперации Штаты поставили Украине менее 50 единиц собственных ракет, часть из которых уже была использована. При этом поставки новых ATACMS могут сорваться или осуществляться не в полном объеме, так как армия США недостаточно оснащена таким вооружением.
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украина, сша, ракеты atacms, военная помощь украине
Вооружения, УКРАИНА, США, ракеты ATACMS, военная помощь Украине
09:41 20.11.2024
 
СМИ сообщили Киеву плохие новости о ракетах ATACMS

Forbes: к концу января у Украины может закончиться запас ракет ATACMS

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Уже к концу января 2025 года у ВСУ может кончиться запас дальнобойных ракет ATACMS, сообщил военный обозреватель Дэвид Экс в экспертной статье для Forbes.
"У Украины могут закончиться ATACMS, а новая администрация Трампа может сократить или даже прекратить американскую помощь Киеву, а также отменить разрешение (бить по территориям России - прим. ред.)", — предупредил Экс.
Кроме того, он рассказал, что за весь период проведения спецоперации Штаты поставили Украине менее 50 единиц собственных ракет, часть из которых уже была использована. При этом поставки новых ATACMS могут сорваться или осуществляться не в полном объеме, так как армия США недостаточно оснащена таким вооружением.
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09:05
 
ВооруженияУКРАИНАСШАракеты ATACMSвоенная помощь Украине
 
 
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