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В США сделали дерзкое заявление о переговорах после использования ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ
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В США сделали дерзкое заявление о переговорах после использования ATACMS
В США сделали дерзкое заявление о переговорах после использования ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ
В США сделали дерзкое заявление о переговорах после использования ATACMS
Использование Украиной американских ракет ATACMS имеет провокационный характер и препятствует мирным переговорам между Украиной и Россией, отметил в материале... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T10:51+0300
2024-11-20T10:51+0300
политика
сша
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Использование Украиной американских ракет ATACMS имеет провокационный характер и препятствует мирным переговорам между Украиной и Россией, отметил в материале для издания Weapons and Strategy экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен."Идея использования ATACMS намеренно провокационная и используется администрацией Байдена для блокирования переговоров между Украиной и Россией", - заметил автор статьи.По мнению Брайена, нынешний президент США Джо Байден намерен затянуть ход войны и сорвать заключение сделки для нового главы Белого дома в лице Дональда Трампа. Он также добавил, что использование американских ракет украинцами не окажет существенного влияния на ход боевых действий.В воскресенье газета New York Times сообщила, что президент Байден разрешил Украине использование американского оружия дальнего действия для атак на российскую территорию.
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сша, украина, ракеты atacms
Политика, США, УКРАИНА, ракеты ATACMS
10:51 20.11.2024
 
В США сделали дерзкое заявление о переговорах после использования ATACMS

Брайен: использование ATACMS Украиной делает переговоры с Россией невозможными

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Использование Украиной американских ракет ATACMS имеет провокационный характер и препятствует мирным переговорам между Украиной и Россией, отметил в материале для издания Weapons and Strategy экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен.
"Идея использования ATACMS намеренно провокационная и используется администрацией Байдена для блокирования переговоров между Украиной и Россией", - заметил автор статьи.
По мнению Брайена, нынешний президент США Джо Байден намерен затянуть ход войны и сорвать заключение сделки для нового главы Белого дома в лице Дональда Трампа. Он также добавил, что использование американских ракет украинцами не окажет существенного влияния на ход боевых действий.
В воскресенье газета New York Times сообщила, что президент Байден разрешил Украине использование американского оружия дальнего действия для атак на российскую территорию.
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