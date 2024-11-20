https://1prime.ru/20241120/rakety-852941451.html

В США сделали дерзкое заявление о переговорах после использования ATACMS

В США сделали дерзкое заявление о переговорах после использования ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ

В США сделали дерзкое заявление о переговорах после использования ATACMS

Использование Украиной американских ракет ATACMS имеет провокационный характер и препятствует мирным переговорам между Украиной и Россией, отметил в материале... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T10:51+0300

2024-11-20T10:51+0300

2024-11-20T10:51+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Использование Украиной американских ракет ATACMS имеет провокационный характер и препятствует мирным переговорам между Украиной и Россией, отметил в материале для издания Weapons and Strategy экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен."Идея использования ATACMS намеренно провокационная и используется администрацией Байдена для блокирования переговоров между Украиной и Россией", - заметил автор статьи.По мнению Брайена, нынешний президент США Джо Байден намерен затянуть ход войны и сорвать заключение сделки для нового главы Белого дома в лице Дональда Трампа. Он также добавил, что использование американских ракет украинцами не окажет существенного влияния на ход боевых действий.В воскресенье газета New York Times сообщила, что президент Байден разрешил Украине использование американского оружия дальнего действия для атак на российскую территорию.

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сша, украина, ракеты atacms