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В Госдуме поддержали законопроект о праве рассрочки от застройщиков
В Госдуме поддержали законопроект о праве рассрочки от застройщиков - 20.11.2024, ПРАЙМ
В Госдуме поддержали законопроект о праве рассрочки от застройщиков
Законопроект о праве рассрочки от застройщиков позволит поддержать строительную отрасль, что является необходимым в нынешней экономической ситуации, заявил РИА... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:59+0300
2024-11-20T16:59+0300
2024-11-20T16:59+0300
экономика
россия
госдума
застройщики
рассрочка
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Законопроект о праве рассрочки от застройщиков позволит поддержать строительную отрасль, что является необходимым в нынешней экономической ситуации, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду"). Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в среду принял участие в правительственном часе в Совете Федерации, где рассказал о национальном проекте "Инфраструктура для жизни". "Вице-премьер (Марат Хуснуллин - ред.) заявил, что будет вносить в Госдуму законопроект о праве рассрочки от застройщиков. Абсолютно согласен, что сейчас как никогда срочно нам нужно искать инструменты для поддержки строительной отрасли, а такой инструмент будет очень кстати. В нынешней экономической ситуации без превентивных мер мы попросту можем прийти к полной остановке жилищного строительства, а значит, около 15 миллионов человек потеряют работу, а миллионы российских семей – еще не построенное жилье", - заявил Аксененко. Парламентарий также поддержал инициативу Хуснуллина о том, что в России необходимо развивать ссудосберегательные кассы, которые в дальнейшем могут стать полноценной альтернативой ипотеке. По мнению Аксененко, ипотечные ставки растут не по дням, а по часам, и такая альтернатива будет как никогда актуальна. Он подчеркнул, что основное преимущество предложенной системы над ипотекой – это выдача людям кредитов на улучшение жилищных условий под крайне низкий процент, который возможен за счёт замкнутости системы аккумулирования средств. "Еще в сентябре мы предложили создать специализированные финансовые учреждения с ограниченным объемом банковских операций, которые будут функционировать как строительные сберкассы (ССК). В них на специальном вкладе гражданин будет накапливать 30-50% суммы, необходимой для улучшения жилищных условий, а затем получать право запросить целевой кредит на срок 7-15 лет по ставке не более чем 3% годовых. Мировая практика показывает, что рынок ипотеки и целевые жилищные сбережения населения примерно сопоставимы по масштабам построенного за их счёт жилья", - добавил он. По его словам, это является хорошей альтернативой для поддержки спроса на приобретение жилья, а также всей строительной отрасли и демографической политики.
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россия, госдума, застройщики, рассрочка
Экономика, РОССИЯ, Госдума, застройщики, рассрочка
В Госдуме поддержали законопроект о праве рассрочки от застройщиков
Депутат Аксененко: проект о праве рассрочки от застройщиков поможет отрасли
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Законопроект о праве рассрочки от застройщиков позволит поддержать строительную отрасль, что является необходимым в нынешней экономической ситуации, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду").
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в среду принял участие в правительственном часе в Совете Федерации, где рассказал о национальном проекте "Инфраструктура для жизни".
"Вице-премьер (Марат Хуснуллин - ред.) заявил, что будет вносить в Госдуму законопроект о праве рассрочки от застройщиков. Абсолютно согласен, что сейчас как никогда срочно нам нужно искать инструменты для поддержки строительной отрасли, а такой инструмент будет очень кстати. В нынешней экономической ситуации без превентивных мер мы попросту можем прийти к полной остановке жилищного строительства, а значит, около 15 миллионов человек потеряют работу, а миллионы российских семей – еще не построенное жилье", - заявил Аксененко.
Парламентарий также поддержал инициативу Хуснуллина о том, что в России необходимо развивать ссудосберегательные кассы, которые в дальнейшем могут стать полноценной альтернативой ипотеке. По мнению Аксененко, ипотечные ставки растут не по дням, а по часам, и такая альтернатива будет как никогда актуальна. Он подчеркнул, что основное преимущество предложенной системы над ипотекой – это выдача людям кредитов на улучшение жилищных условий под крайне низкий процент, который возможен за счёт замкнутости системы аккумулирования средств.
"Еще в сентябре мы предложили создать специализированные финансовые учреждения с ограниченным объемом банковских операций, которые будут функционировать как строительные сберкассы (ССК). В них на специальном вкладе гражданин будет накапливать 30-50% суммы, необходимой для улучшения жилищных условий, а затем получать право запросить целевой кредит на срок 7-15 лет по ставке не более чем 3% годовых. Мировая практика показывает, что рынок ипотеки и целевые жилищные сбережения населения примерно сопоставимы по масштабам построенного за их счёт жилья", - добавил он.
По его словам, это является хорошей альтернативой для поддержки спроса на приобретение жилья, а также всей строительной отрасли и демографической политики.
ВТБ спрогнозировал рост рынка ипотеки на ИЖС в России в 2024 году