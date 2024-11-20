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В Госдуме поддержали законопроект о праве рассрочки от застройщиков

В Госдуме поддержали законопроект о праве рассрочки от застройщиков - 20.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме поддержали законопроект о праве рассрочки от застройщиков

Законопроект о праве рассрочки от застройщиков позволит поддержать строительную отрасль, что является необходимым в нынешней экономической ситуации, заявил РИА... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T16:59+0300

2024-11-20T16:59+0300

2024-11-20T16:59+0300

экономика

россия

госдума

застройщики

рассрочка

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Законопроект о праве рассрочки от застройщиков позволит поддержать строительную отрасль, что является необходимым в нынешней экономической ситуации, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко ("Справедливая Россия - За правду"). Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в среду принял участие в правительственном часе в Совете Федерации, где рассказал о национальном проекте "Инфраструктура для жизни". "Вице-премьер (Марат Хуснуллин - ред.) заявил, что будет вносить в Госдуму законопроект о праве рассрочки от застройщиков. Абсолютно согласен, что сейчас как никогда срочно нам нужно искать инструменты для поддержки строительной отрасли, а такой инструмент будет очень кстати. В нынешней экономической ситуации без превентивных мер мы попросту можем прийти к полной остановке жилищного строительства, а значит, около 15 миллионов человек потеряют работу, а миллионы российских семей – еще не построенное жилье", - заявил Аксененко. Парламентарий также поддержал инициативу Хуснуллина о том, что в России необходимо развивать ссудосберегательные кассы, которые в дальнейшем могут стать полноценной альтернативой ипотеке. По мнению Аксененко, ипотечные ставки растут не по дням, а по часам, и такая альтернатива будет как никогда актуальна. Он подчеркнул, что основное преимущество предложенной системы над ипотекой – это выдача людям кредитов на улучшение жилищных условий под крайне низкий процент, который возможен за счёт замкнутости системы аккумулирования средств. "Еще в сентябре мы предложили создать специализированные финансовые учреждения с ограниченным объемом банковских операций, которые будут функционировать как строительные сберкассы (ССК). В них на специальном вкладе гражданин будет накапливать 30-50% суммы, необходимой для улучшения жилищных условий, а затем получать право запросить целевой кредит на срок 7-15 лет по ставке не более чем 3% годовых. Мировая практика показывает, что рынок ипотеки и целевые жилищные сбережения населения примерно сопоставимы по масштабам построенного за их счёт жилья", - добавил он. По его словам, это является хорошей альтернативой для поддержки спроса на приобретение жилья, а также всей строительной отрасли и демографической политики.

https://1prime.ru/20241120/ipoteka-852953045.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, застройщики, рассрочка