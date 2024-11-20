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"Деньги есть": Хуснуллин рассказал о восстановлении новых регионов России - 20.11.2024, ПРАЙМ
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"Деньги есть": Хуснуллин рассказал о восстановлении новых регионов России
"Деньги есть": Хуснуллин рассказал о восстановлении новых регионов России - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Деньги есть": Хуснуллин рассказал о восстановлении новых регионов России
Разрабатываются планы восстановления вновь освобожденных населенных пунктов в новых регионах, средства на эти цели есть, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T12:56+0300
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марат хуснуллин
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Разрабатываются планы восстановления вновь освобожденных населенных пунктов в новых регионах, средства на эти цели есть, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Сейчас мы составляем планы по восстановлению. У нас уже отработан формат этой работы: когда появляется территория освобожденная, мы комплексно в нее заходим, смотрим, составляем план работы. Деньги у нас на это есть. Поэтому как и все предыдущие территории мы восстановили, так и эти территории мы быстро приведем в нормальное состояние", - сказал Хуснуллин журналистам по итогам правительственного часа в Совете Федерации.
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марат хуснуллин, новые регионы рф
Марат Хуснуллин, новые регионы РФ
12:56 20.11.2024 (обновлено: 12:57 20.11.2024)
 
"Деньги есть": Хуснуллин рассказал о восстановлении новых регионов России

Хуснуллин: разрабатываются планы по восстановлению новых регионов России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкКонцерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
Концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Разрабатываются планы восстановления вновь освобожденных населенных пунктов в новых регионах, средства на эти цели есть, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Сейчас мы составляем планы по восстановлению. У нас уже отработан формат этой работы: когда появляется территория освобожденная, мы комплексно в нее заходим, смотрим, составляем план работы. Деньги у нас на это есть. Поэтому как и все предыдущие территории мы восстановили, так и эти территории мы быстро приведем в нормальное состояние", - сказал Хуснуллин журналистам по итогам правительственного часа в Совете Федерации.
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Марат Хуснуллинновые регионы РФ
 
 
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