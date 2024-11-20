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"Деньги есть": Хуснуллин рассказал о восстановлении новых регионов России

"Деньги есть": Хуснуллин рассказал о восстановлении новых регионов России - 20.11.2024, ПРАЙМ

"Деньги есть": Хуснуллин рассказал о восстановлении новых регионов России

Разрабатываются планы восстановления вновь освобожденных населенных пунктов в новых регионах, средства на эти цели есть, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T12:56+0300

2024-11-20T12:56+0300

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марат хуснуллин

новые регионы рф

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Разрабатываются планы восстановления вновь освобожденных населенных пунктов в новых регионах, средства на эти цели есть, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Сейчас мы составляем планы по восстановлению. У нас уже отработан формат этой работы: когда появляется территория освобожденная, мы комплексно в нее заходим, смотрим, составляем план работы. Деньги у нас на это есть. Поэтому как и все предыдущие территории мы восстановили, так и эти территории мы быстро приведем в нормальное состояние", - сказал Хуснуллин журналистам по итогам правительственного часа в Совете Федерации.

https://1prime.ru/20241120/morozhenoe-852945882.html

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марат хуснуллин, новые регионы рф