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"Придется смириться": СМИ сделали страшное предсказание Украине - 20.11.2024, ПРАЙМ
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"Придется смириться": СМИ сделали страшное предсказание Украине
"Придется смириться": СМИ сделали страшное предсказание Украине - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Придется смириться": СМИ сделали страшное предсказание Украине
Киеву придется смириться с присоединением к России новых регионов, заявил британский журнал Economist в прогнозе на следующий год. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T15:18+0300
2024-11-20T15:19+0300
политика
украина
нато
мирные переговоры
россия
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Киеву придется смириться с присоединением к России новых регионов, заявил британский журнал Economist в прогнозе на следующий год. Авторы статьи отметили, что боевые действия могут закончиться в следующем году, поскольку на Киев будет оказываться серьезное давление в вопросе мирных переговоров. Это связано в том числе с нарастающими кризисами в европейских государствах, а также проблемами с поставками новых пакетов помощи."Украина должна будет признать потерю некоторых... территорий", - следует из публикации. Издание также отметило, что, вероятно, любой сценарий разрешения конфликта будет включать в себя этот пункт. Среди обязательных условий для Киева может оказаться и невступление в Североатлантический альянс.30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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украина, нато, мирные переговоры, россия
Политика, УКРАИНА, НАТО, мирные переговоры, РОССИЯ
15:18 20.11.2024 (обновлено: 15:19 20.11.2024)
 
"Придется смириться": СМИ сделали страшное предсказание Украине

Economist: Украине придется смириться с присоединением к РФ новых регионов

© Unsplash/Anastasiia KrutotaУкраинский флаг
Украинский флаг
© Unsplash/Anastasiia Krutota
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Киеву придется смириться с присоединением к России новых регионов, заявил британский журнал Economist в прогнозе на следующий год.
Авторы статьи отметили, что боевые действия могут закончиться в следующем году, поскольку на Киев будет оказываться серьезное давление в вопросе мирных переговоров. Это связано в том числе с нарастающими кризисами в европейских государствах, а также проблемами с поставками новых пакетов помощи.
"Украина должна будет признать потерю некоторых... территорий", - следует из публикации. Издание также отметило, что, вероятно, любой сценарий разрешения конфликта будет включать в себя этот пункт. Среди обязательных условий для Киева может оказаться и невступление в Североатлантический альянс.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал с руководителями регионов договора о вхождении в состав России. По словам российского лидера, все живущие на присоединенных территориях стали “гражданами РФ навсегда”. 5 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
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