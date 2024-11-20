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Россельхознадзор ввел контроль в отношении четырех фирм-экспортеров

Россельхознадзор ввел контроль в отношении четырех фирм-экспортеров - 20.11.2024, ПРАЙМ

Россельхознадзор ввел контроль в отношении четырех фирм-экспортеров

Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении четырех российских компаний-экспортеров, среди которых "Стародворские колбасы" и... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T17:48+0300

2024-11-20T17:48+0300

2024-11-20T17:48+0300

экономика

россия

россельхознадзор

бизнес

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контроль

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении четырех российских компаний-экспортеров, среди которых "Стародворские колбасы" и "Саратовский молочный комбинат", сообщили в ведомстве. "Для предотвращения поставок на внешние рынки не отвечающих требованиям законодательства товаров Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции четырех компаний. Так, в куриных сосисках ЗАО "Стародворские колбасы" (Владимирская область), находящихся в продаже в торговой точке Пензенской области, обнаружена микробная трансглутаминаза. Аналогичное выявление зафиксировано и в сосисках из индейки ООО "Крестьянское хозяйство Макарова И.М." (Пензенская область). Пробы для исследований были отобраны в одном из сетевых магазинов в Мордовии", - говорится в сообщении. Также была выявлена фальсификация жирами растительного происхождения плавленого сыра ООО "7 Утра" (Воронежская область). Проба была отобрана в магазине торговой сети в Брянской области. Подобные признаки обнаружены в питьевом молоке ООО "Саратовский молочный комбинат" (Саратовская область) в одном из кафе Пензенской области. В службе отметили, что наличие в мясных и молочных продуктах указанных показателей не допускается нормативными значениями техрегламентов. Информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции направлена в Роспотребнадзор, добавили там.

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россия, россельхознадзор, бизнес, экспортеры, контроль