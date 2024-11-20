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Россия почти прекратила экспорт зерна в ЕС

Россия почти прекратила экспорт зерна в ЕС - 20.11.2024, ПРАЙМ

Россия почти прекратила экспорт зерна в ЕС

Россия на фоне введения Евросоюзом повышенных пошлин практически прекратила туда экспорт зерна, отгрузив в сентябре продукции всего на 21 тысячу евро,... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T02:16+0300

2024-11-20T02:16+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия на фоне введения Евросоюзом повышенных пошлин практически прекратила туда экспорт зерна, отгрузив в сентябре продукции всего на 21 тысячу евро, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Евросоюз с 1 июля ввел повышенные пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. В зависимости от конкретного продукта пошлины увеличились либо до 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до 50%. Активно российским зерном Евросоюз запасался перед вступлением в силу решения по пошлинам. Так, в июне импорт вырос почти вдвое - до 11,8 миллиона евро против 6,5 миллиона месяцем ранее. В июле импорт снизился по сравнению с июнем в четыре раза - до 2,9 миллиона евро, а в августе он составил 3,7 миллиона евро.

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сельское хозяйство, россия, москва, белоруссия, ес, евростат