https://1prime.ru/20241120/rossija-852932416.html
В России создали ПО для автоматизации документооборота
В России создали ПО для автоматизации документооборота - 20.11.2024, ПРАЙМ
В России создали ПО для автоматизации документооборота
Российская компания Smart Engines создала программное обеспечение (ПО) для автоматизации документооборота, которое заменит продукты ушедшей ABBYY - оно... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T02:56+0300
2024-11-20T02:56+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российская компания Smart Engines создала программное обеспечение (ПО) для автоматизации документооборота, которое заменит продукты ушедшей ABBYY - оно поддерживает все виды текстовых документов, а также распознает изображение любого качества, эту технологию можно использовать в браузере, рассказали РИА Новости в компании.
"Специалисты российской компании Smart Engines представили ПО для автоматизации документооборота. Оно позволит заменить решения ушедшей из России фирмы ABBYY. Среди преимуществ отечественной разработки - поддержка всех видов текстовых документов от служебных записок до договоров вне зависимости от шрифта, распознавание изображений любого качества и небольшой вес базовой сборки в 2,7 мб, благодаря чему технологию можно использовать даже в браузере", - сказали в компании.
Софт может мгновенно распознавать как рукописный, так и печатный тексты, надписи и пометки - в этом помогает искусственный интеллект. Скорость распознавания достигает 1800 страниц в минуту или 30 страниц в секунду. Такая технология подходит для работы с первичными, налоговыми, нотариальными, юридическими, страховыми и прочими документами, организации электронных архивов и документооборота.
Это ПО можно интегрировать в серверные, мобильные, десктопные и веб-приложения, оно работает без подключения к сети, сторонним сервисам и внешним ресурсам. Кроме этого, система поддерживает интеграцию в 1С и другие бухгалтерские и ERP системы, совместима с ОС "Аврора", микропроцессорами архитектуры "Эльбрус" и другими отечественными решениями.
"После ухода некоторых ИТ-компаний с российского рынка и отзыва лицензий на их продукцию бизнес столкнулся с нехваткой эффективных решений в сфере распознавания текстов. Мы создали технологию, которая позволяет решать эту задачу на качественно новом уровне, обеспечивая бизнесу быстрый, надежный и безопасный инструмент для ежедневной работы с документами. Продукт полностью отечественный, что особенно важно для укрепления технологического суверенитета России", - прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.
ABBYY - международная компания, которая разрабатывает решения в области обработки документов и распознавания текстов, автоматизации бизнес-процессов и извлечения данных. Была основана студентом МФТИ Давидом Яном в 1989 году. В 2022 году компания ушла с российского рынка и прекратила продажи продуктов и услуг на территории РФ и Белоруссии. Основная часть сотрудников, работавших в России, переехала на Кипр, в Сербию и Венгрию.
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технологии, бизнес, москва, рф, белоруссия, мфти
Технологии, Бизнес, МОСКВА, РФ, БЕЛОРУССИЯ, МФТИ
В России создали ПО для автоматизации документооборота
Smart Engines создала ПО для автоматизации документооборота
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российская компания Smart Engines создала программное обеспечение (ПО) для автоматизации документооборота, которое заменит продукты ушедшей ABBYY - оно поддерживает все виды текстовых документов, а также распознает изображение любого качества, эту технологию можно использовать в браузере, рассказали РИА Новости в компании.
"Специалисты российской компании Smart Engines представили ПО для автоматизации документооборота. Оно позволит заменить решения ушедшей из России фирмы ABBYY. Среди преимуществ отечественной разработки - поддержка всех видов текстовых документов от служебных записок до договоров вне зависимости от шрифта, распознавание изображений любого качества и небольшой вес базовой сборки в 2,7 мб, благодаря чему технологию можно использовать даже в браузере", - сказали в компании.
Софт может мгновенно распознавать как рукописный, так и печатный тексты, надписи и пометки - в этом помогает искусственный интеллект. Скорость распознавания достигает 1800 страниц в минуту или 30 страниц в секунду. Такая технология подходит для работы с первичными, налоговыми, нотариальными, юридическими, страховыми и прочими документами, организации электронных архивов и документооборота.
Это ПО можно интегрировать в серверные, мобильные, десктопные и веб-приложения, оно работает без подключения к сети, сторонним сервисам и внешним ресурсам. Кроме этого, система поддерживает интеграцию в 1С и другие бухгалтерские и ERP системы, совместима с ОС "Аврора", микропроцессорами архитектуры "Эльбрус" и другими отечественными решениями.
"После ухода некоторых ИТ-компаний с российского рынка и отзыва лицензий на их продукцию бизнес столкнулся с нехваткой эффективных решений в сфере распознавания текстов. Мы создали технологию, которая позволяет решать эту задачу на качественно новом уровне, обеспечивая бизнесу быстрый, надежный и безопасный инструмент для ежедневной работы с документами. Продукт полностью отечественный, что особенно важно для укрепления технологического суверенитета России", - прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.
ABBYY - международная компания, которая разрабатывает решения в области обработки документов и распознавания текстов, автоматизации бизнес-процессов и извлечения данных. Была основана студентом МФТИ Давидом Яном в 1989 году. В 2022 году компания ушла с российского рынка и прекратила продажи продуктов и услуг на территории РФ и Белоруссии. Основная часть сотрудников, работавших в России, переехала на Кипр, в Сербию и Венгрию.